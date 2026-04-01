۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۰۴

ترامپ: خروج آمریکا از ناتو را به طور جدی بررسی می‌کنم

ترامپ با اشاره دوباره به اینکه «ناتو فقط یک ببر کاغذی است و پوتین هم این را می‌داند»، تأکید کرد که در حال بررسی جدی خروج آمریکا از ناتو در واکنش به مخالفت این پیمان نظامی با جنگ ایران است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با روزنامه انگلیسی تلگراف گفت که به صورت جدی در حال بررسی خروج آمریکا از ناتو پس از شکست این پیمان نظامی در پیوستن به جنگ ایران است.

ترامپ در ادامه این مصاحبه افزود: من هرگز تحت تأثیر ناتو قرار نگرفتم و همیشه می‌دانستم که آنها یک ببر کاغذی هستند و حتی پوتین هم به این موضوع پی برده است.

وی تصریح کرد: انگلیس نیروی دریایی ندارد و ناوهای هواپیمابر دارد که کار نمی‌کنند.

ترامپ با طعنه به نخست وزیر انگلیس هم گفت: او می‌تواند هر کاری که می‌خواهد انجام دهد، مهم نیست. تمام چیزی که استارمر می‌خواهد، آسیاب‌های بادی پرهزینه‌ای است که قیمت انرژی شما را سر به فلک می‌کشند.

این سخنان ترامپ در حالی است که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم اخیرا در مصاحبه ای اعلام کرد: پس از جنگ در روابطمان با پیمان ناتو تجدید نظر خواهیم کرد، ما بخش اصلی بودجه آن را تأمین می‌کنیم اما اقدامی از جانب آن‌ها شاهد نبودیم. پایان جنگ ایران نزدیک است و آمریکا در آستانه تحقق کامل اهداف خود در جنگ است.

    • به IR ۱۳:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      آره ناتو ببر کاغذی هم نیست
    • IR ۱۴:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      ناتو ببركاغذى شد زیرا حاضر نشد به ترامپ سواری دهد. اما خود ترامپ قمارباز هم سگ زرد کاغذی است.
    • دادگر مهاجر طالقانی IR ۱۵:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      این پیرمرد خرفت در کل یک شاخ صفحات مجازی است. بهتره به جای ریاست جمهوری ، به صفحات اینستاگرام و فیس بوک کازینو ها و سایت های شرط‌بندی خودش بپردازه و هتل هاشو تبلیغ کنه. قطعاً در این کار موفق تر بوده و خواهد بود!
    • IR ۱۶:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      خفه شو سگ هار کثیف تمام دنیا را بهم ریختی خوک نجس

