به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با روزنامه انگلیسی تلگراف گفت که به صورت جدی در حال بررسی خروج آمریکا از ناتو پس از شکست این پیمان نظامی در پیوستن به جنگ ایران است.

ترامپ در ادامه این مصاحبه افزود: من هرگز تحت تأثیر ناتو قرار نگرفتم و همیشه می‌دانستم که آنها یک ببر کاغذی هستند و حتی پوتین هم به این موضوع پی برده است.

وی تصریح کرد: انگلیس نیروی دریایی ندارد و ناوهای هواپیمابر دارد که کار نمی‌کنند.

ترامپ با طعنه به نخست وزیر انگلیس هم گفت: او می‌تواند هر کاری که می‌خواهد انجام دهد، مهم نیست. تمام چیزی که استارمر می‌خواهد، آسیاب‌های بادی پرهزینه‌ای است که قیمت انرژی شما را سر به فلک می‌کشند.

این سخنان ترامپ در حالی است که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم اخیرا در مصاحبه ای اعلام کرد: پس از جنگ در روابطمان با پیمان ناتو تجدید نظر خواهیم کرد، ما بخش اصلی بودجه آن را تأمین می‌کنیم اما اقدامی از جانب آن‌ها شاهد نبودیم. پایان جنگ ایران نزدیک است و آمریکا در آستانه تحقق کامل اهداف خود در جنگ است.