به گزارش خبرگزاری مهر، با درخواست علاقه مندان به ورزش و بهره برداران و موافقت هیئت مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، فعالیت مجموعه های ورزشی انقلاب، شهید شیرودی و کشوری از فردا دوشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۵ از سر گرفته خواهد شد.

این مجموعه ها همه روزه از ساعت ۶ صبح تا ۲۲ در خدمت علاقه مندان به ورزش خواهند بود.

مجموعه ورزشی آزادی به عنوان بزرگترین مجموعه ورزشی کشور نیز فعالیتش را از ابتدای این هفته آغاز کرده بود.

پس از آغاز جنگ رمضان فعالیت مجموعه های ورزشی تحت مدیریت شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور متوقف شده بود که حالا قرار است از فردا دوشنبه از سر گرفته شود.