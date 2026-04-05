  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۵۱

بازگشایی دوباره  مجموعه‌های ورزشی انقلاب، شهید شیرودی و کشوری 

مجموعه‌های ورزشی انقلاب، شهید شیرودی و کشوری از روز دوشنبه بازگشایی خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با درخواست علاقه مندان به ورزش و بهره برداران و موافقت هیئت مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، فعالیت مجموعه های ورزشی انقلاب، شهید شیرودی و کشوری از فردا دوشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۵ از سر گرفته خواهد شد.

این مجموعه ها همه روزه از ساعت ۶ صبح تا ۲۲ در خدمت علاقه مندان به ورزش خواهند بود.

مجموعه ورزشی آزادی به عنوان بزرگترین مجموعه ورزشی کشور نیز فعالیتش را از ابتدای این هفته آغاز کرده بود.

پس از آغاز جنگ رمضان فعالیت مجموعه های ورزشی تحت مدیریت شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور متوقف شده بود که حالا قرار است از فردا دوشنبه از سر گرفته شود.

کد مطلب 6792339
زینب حاجی حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها