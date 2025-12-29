به گزارش خبرنگار مهر، حمزه آقاپور کاظمی ظهر دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در ۹ ماهه اول سال جاری، ۳ میلیون و ۶۷۲ هزار و ۸۷۰ کیلوگرم نهاده دامی از طریق ۱۳۳۱ مجوز وارداتی به استان وارد شد. همچنین، در همین بازه زمانی، ۱۳۵۳ مجوز ترخیص برای ۲ میلیون و ۳۰۵ هزار و ۲۰۴ کیلوگرم از این محمولهها صادر شده که پس از تأیید سلامت و انطباق با استانداردهای بهداشتی، وارد چرخه تأمین استان شدهاند.
وی با اشاره به اهمیت حفظ تعادل میان تسهیل تجارت قانونی و تأمین سلامت دام و جامعه، از اجرای طرح تشدید نظارت در بنادر خبر داد و گفت: این طرح با هدف تسریع در ترخیص نهادهها، همزمان با نظارت دقیق بر کیفیت و استانداردهای بهداشتی، به اجرا درآمده است. آزمایشهای دورهای از سیلوهای بنادر بهصورت مستمر انجام میشود تا از کیفیت و سلامت نهادهها اطمینان حاصل گردد.
مدیرکل دامپزشکی مازندران همچنین از برگشت یک محموله ۱۶۱۰ تنی نهاده دامی خبر داد و افزود: این محموله به دلیل ورود آب به انبار کشتی و بروز خرابی در نهادهها، پس از شناسایی در بازرسیهای بهداشتی، بلافاصله متوقف و عملیات برگشت آن انجام شد.
آقاپور کاظمی تصریح کرد: رویکرد اصلی این اداره کل نظارت هوشمند و دقیق بر کلیه مراحل ورود، نگهداری و توزیع نهادههای دامی است تا زنجیره تأمین این مواد در استان ایمن و سالم باقی بماند. وی در پایان تأکید کرد که نظارتها و کنترلهای فیزیکی و آزمایشگاهی در بنادر بهصورت روزانه و شبانهروزی تشدید شده است تا تولیدکنندگان و دامداران استان از نهادههای باکیفیت و سالم بهرهمند شوند.
