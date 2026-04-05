  1. جامعه
  2. شهری
۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۲۵

نجات ۴۱۰ نفر از زیر آوار در حوادث اخیر تهران

سخنگوی آتش‌نشانی تهران اعلام کرد: در پی حوادث مرتبط با جنگ، بیش از ۳۸۰ عملیات انجام شده که طی آن ۴۱۰ نفر به‌صورت زنده از زیر آوار نجات یافته‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، جلال ملکی، سخنگوی آتش‌نشانی تهران از انجام صدها عملیات امدادی در پی حوادث اخیر خبر داد و گفت: در ۳۶ تا ۳۷ روز گذشته، نیروهای آتش‌نشانی به‌صورت شبانه‌روزی در حال خدمت‌رسانی بوده‌اند.

ملکی با اشاره به حجم بالای ماموریت‌ها اظهار کرد: در این مدت بیش از ۳۸۰ حادثه مرتبط با جنگ و پیامدهای آن به ثبت رسیده که بخش قابل توجهی از توان عملیاتی نیروها را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: خوشبختانه در جریان این عملیات‌ها، ۴۱۰ نفر به‌صورت زنده از زیر آوار و سایر حوادث نجات داده شدند که این موضوع حاصل تلاش مستمر و فداکارانه نیروهای امدادی است.

ملکی با قدردانی از عملکرد آتش‌نشانان تاکید کرد: در کنار این حوادث، ماموریت‌های روزمره نیز همچنان ادامه دارد و روزانه حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ حادثه معمولی از جمله آتش‌سوزی، تصادفات، حوادث آسانسور و ریزش آوار در سطح شهر رسیدگی می‌شود.

سخنگوی آتش‌نشانی تهران ادامه داد: با وجود افزایش حجم ماموریت‌ها در شرایط اخیر، نیروهای عملیاتی با تمام توان در حال ارائه خدمات هستند و تلاش می‌کنند روند امدادرسانی بدون وقفه ادامه یابد.

کد مطلب 6792388

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها