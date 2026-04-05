نجات ۴۱۰ نفر از زیر آوار در حوادث اخیر تهران

به گزارش خبرنگار مهر، جلال ملکی، سخنگوی آتش‌نشانی تهران از انجام صدها عملیات امدادی در پی حوادث اخیر خبر داد و گفت: در ۳۶ تا ۳۷ روز گذشته، نیروهای آتش‌نشانی به‌صورت شبانه‌روزی در حال خدمت‌رسانی بوده‌اند.

ملکی با اشاره به حجم بالای ماموریت‌ها اظهار کرد: در این مدت بیش از ۳۸۰ حادثه مرتبط با جنگ و پیامدهای آن به ثبت رسیده که بخش قابل توجهی از توان عملیاتی نیروها را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: خوشبختانه در جریان این عملیات‌ها، ۴۱۰ نفر به‌صورت زنده از زیر آوار و سایر حوادث نجات داده شدند که این موضوع حاصل تلاش مستمر و فداکارانه نیروهای امدادی است.

ملکی با قدردانی از عملکرد آتش‌نشانان تاکید کرد: در کنار این حوادث، ماموریت‌های روزمره نیز همچنان ادامه دارد و روزانه حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ حادثه معمولی از جمله آتش‌سوزی، تصادفات، حوادث آسانسور و ریزش آوار در سطح شهر رسیدگی می‌شود.

سخنگوی آتش‌نشانی تهران ادامه داد: با وجود افزایش حجم ماموریت‌ها در شرایط اخیر، نیروهای عملیاتی با تمام توان در حال ارائه خدمات هستند و تلاش می‌کنند روند امدادرسانی بدون وقفه ادامه یابد.