به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلال احمر؛ امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری در جمع مدیران و امدادگران هلال احمر گفت: هلال‌احمر در تمامی سختی‌ها و حوادث ثابت کرده است که ناجی مردم است.

وی افزود: مأموریت های هلال‌احمر اقداماتی بزرگ و ارزشمند هستند به شکلی که مصداق آیه شریف قرآن می‌شوند که می‌گوید نجات هر انسان مساوی با نجات جان بشریت است. امدادگری با وجود اینکه جنبه دنیوی دارد اما معنویت آن بی نهایت است و یک کار و ماموریت الهی است که هر روز توسط هلال احمری‌ها با رشادت انجام می‌شود.

رحیمی تصریح کرد: حمله به ایران مصداق اصل تجاوز است و یک اقدام غیرقانونی براساس قوانین بین المللی است. جنگیدن هم مقرراتی دارد اما امروز در حمله به ایران این مقررات زیر پا گذاشته شده اند. لذا مرتکب جنایتی مضاعف شده اند که این نیز مصداق جنایت جنگی است. هدف قرار دادن منازل مسکونی و نیروهای امدادی نمونه ای از این جنایت هاست که در مقابل دیدگان جهانیان انجام می‌شود.

وی افزود: پیگیری‌های حقوقی این جنایت ها از سوی نهادی مردمی مثل هلال احمر بسیار مهم است. هلال احمر امروز می‌تواند در دیوان کیفری این جنایت ها را پیگیری کند و این اقدامات بسیار موثر خواهد بود. گرچه امیدی به محکوم کردن جنایتکاران وجود ندارد اما مطالبات حقوقی باید انجام شود. باید از همه ظرفیت ها استفاده کرد و یک کارزار حقوقی جدی علیه دشمنان ملت شکل داد.