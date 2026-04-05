نماینده دشتستان: ملت ایران همانند نیروهای مسلح در خط مقدم نبرد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی عصر یکشنبه در اجتماع مردمی بیعت با ولایت در بندر دیر با تأکید بر نقش تعیینکننده حضور مردم در میدان، اظهار کرد: ایستادگی ملت ایران نهتنها توطئههای دشمن را خنثی کرده بلکه راهبرد آنها را از نابودی ایران به فرار آبرومندانه از منطقه تغییر داده است.
وی با تمجید از حضور گسترده مردم در صحنه، این حضور را حتی اثرگذارتر از توان نظامی دانست و گفت: ملت ایران همانند نیروهای مسلح در خط مقدم نبرد قرار دارند و با حضور خود، محاسبات دشمن را برهم زدهاند.
وی با اشاره به تغییر راهبرد دشمن تصریح کرد: دشمنی که به دنبال تجزیه و نابودی ایران بود، امروز بهدنبال خروج آبرومندانه از منطقه است؛ نتیجهای که بهواسطه رشادت نیروهای مسلح، مقاومت ملت و ضربات جبهه مقاومت حاصل شده است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی با اشاره به احتمال تشدید درگیریها، تأکید کرد: هرگونه حمله به زیرساختهای کشور با پاسخ متقابل و هدف قرار دادن زیرساختهای دشمن در منطقه روبهرو خواهد شد؛ همانگونه که در حملات پیشین، پاسخهای قاطع ایران موجب عقبنشینی طرف مقابل شد.
رضایی همچنین با رد احتمال موفقیت هرگونه حمله زمینی علیه ایران، از آمادگی کامل نیروهای مسلح خبر داد و گفت دشمن با وجود تلاشهای مکرر، تاکنون نتوانسته چنین اقدامی را عملی کند و در صورت ارتکاب این خطا، با پاسخ سخت و پشیمانکننده مواجه خواهد شد.
وی با تأکید بر لزوم حفظ وحدت داخلی، طرح مباحث تفرقهانگیز و حاشیهای را به زیان کشور دانست و خاطرنشان کرد: امروز وظیفه اصلی، انسجام، حضور در میدان و مقاومت ملی در برابر دشمن تا رسیدن به اهداف نهایی است.
رضایی با اشاره به کاهش محسوس توان عملیاتی دشمن، از افت قابل توجه حملات آنها خبر داد و گفت: ماشین جنگی دشمن دچار فرسایش و ناکارآمدی شده و جمهوری اسلامی ایران در آستانه یک پیروزی بزرگ و تاریخی قرار دارد.
