معجزه حضور و حماسه در توکهورهشتبندی؛ اینجا همه رزمنده هستند

خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها-راضیه سالاری: «توکهور و هشتبندی» نام منطقه‌ای در شرق هرمزگان است که این روزها به نقطه‌ای برای نمایش غیرت، ایمان و ایستادگی شده است، سی و اندی شب است که هر شب هزاران مرد و زن، پیر و جوان، با حضور خود در اجتماعات انقلابی، وفاداری بی‌چون‌وچرایشان را به جمهوری اسلامی ایران و رهبر فرزانه انقلاب اعلام می‌کنند.

توکهور هشتبندی نماد ولایت‌پذیری و قدرشناسی هرمزگانی‌ها

امروز توکهور و هشتبندی نمادی از ایستادگی تمام‌قد در برابر جبهه باطل و سندی زنده از مردم‌داری و دینداری است، این منطقه نمود کامل ولایت پذیری و قدرشناسی هرمزگانی‌ها است و با وجود اینکه فاصله بسیاری با مناطق درگیر با دشمن دارد اما، مردم آن‌جا را به خط مقدمی برای شکست دشمن تبدیل کرده‌اند.

روزها و شب‌های هشتبندی با عطر حضور مردم مؤمن و انقلابی گره خورده است، هر شب، خیابان‌ها و مساجد هشتبندی با حضور چند هزارنفری جمعیتی غرق در شور و شعور حسینی تبدیل به صحنه‌ای برای تجدید بیعت با رهبری معظم انقلاب می‌شود.

پشتیبانی مردمی از جبهه‌ها

حماسه مردم توکهور و هشتبندی فقط در سخنرانی‌ها و تجمعات خلاصه نمی‌شود؛ آن را می‌توان در موکب‌های پشتیبانی از جبهه‌های حق علیه باطل دید، جایی که مردم با دستان پر مهر خود گل کاشته‌اند. از توزیع بسته‌های معیشتی میان نیازمندان گرفته تا پذیرایی از رزمندگان و خانواده‌های معظم شهدا، همه نشان از نگاهی دارد که دینداری را در عمل معنا می‌کند.

جمع‌آوری ۲.۵ میلیارد تومان کمک نقدی و غیرنقدی برای پشتیبانی از جبهه‌ها در بخش توکهور وهشتبندی

حجت الاسلام والمسلمین سید علی پور حسینی، امام جمعه توکهور و هشتبندی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن تشریح آخرین وضعیت فعالیت‌های مردمی این منطقه در پشتیبانی از جبهه‌ها، اظهار کرد: تمام صحنه‌های ملی و مذهبی همواره با برنامه‌های خوب و رویکرد انقلابی همراه بوده و در جنگ اخیر، حضور پرشور مردم شهر و روستاها، جمعیت تخمینی برنامه‌ها را به طور مستمر افزایش داده است.

وی با اشاره به آمار حضور مردم در راهپیمایی‌های شبانه و برنامه‌هاب دینی و مذهبی، افزود: در مجموع برنامه‌ها جمعیتی بالغ بر ۱۵ هزار نفر از سراسر بخش در مرکز بخش حاضر می‌شوند و در اجتماعات مختلف از جمله اجتماعات بیعت با امام امت و سوگواری قائد شهید امت با رهبر انقلاب بیعت می‌کنند.

اهدای بیش از ۵۰۰ میلیون تومان کمک نقدی توسط مردم روستاهای توکهور و هشتبندی

امام جمعه توکهور و هشتبندی با بیان اینکه در منطقه چهار موکب در نقاط مختلف بر پا شده است، تصریح کرد: نیروهای بسیج و جهادی تاکنون بیش از ۵۰۰ میلیون تومان کمک نقدی جمع‌آوری کرده‌اند که توسط مردم دریادل منطقه و روستایی‌ها اهدا شده است.

۲ میلیارد تومان محصولات کشاورزی به جبهه‌ها ارسال شد

وی ادامه داد: در بخش کمک‌های غیرنقدی نیز به دلیل همزمانی با فصل کشاورزی، محصولاتی از جمله گوجه فرنگی، بادمجان، پیاز، فلفل و خرما در طبق اخلاص به جبهه ارسال شده که ارزش برآوردی آنها قریب به ۲ میلیارد تومان است.

آشپزخانه‌های مردمی برای طبخ غدا در هشتبندی فعال شده‌اند

حجت الاسلام پورحسینی ادامه داد: آشپزخانه‌های فعال منطقه، پخت غذای سرد و گرم را هم برای مردم بومی و هم برای عزیزان حاضر در جبهه بر عهده دارند. ضمن اینکه تعداد بالایی از نفرات به منظور پشتیبانی از جبهه‌های جنگی در شرق و غرب استان اعزام شده‌اند.

وی در پایان با اشاره به اینکه این منطقه رتبه اول کمک به جبهه را در شرق استان دارد، خاطرنشان کرد: از همه عزیزان التماس دعا داریم. رزمندگان اسلام سربازان خدا هستند و به حول قوه الهی پیروز میدان خواهند بود.

از اهدای طلای زنان روستا تا ۱۰۰ تن محصول کشاورزی برای جبهه

یک فعال موکب توکهور و هشتبندی گفت: مردم ولایت‌مدار این دیار از همان شب‌های اول دفاع و جنگ، با اهدای محصولات کشاورزی، کمک‌های نقدی و حتی طلا و گوشواره‌های خود، پای کار انقلاب بودند و اکنون نیز به نسبت جمعیت، کم‌نظیرترین حضور مردمی کشور را در پشتیبانی از جبهه دارند.

رضا حسین‌پور، از فعالان موکب‌های پشتیبانی از جبهه در توکهور و هشتبندی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به سابقه دیرینه مردم این منطقه در همراهی با انقلاب اسلامی اظهار کرد: از روزهای ابتدایی جنگ، کمک‌های مردمی به صورت گسترده انجام می‌شود؛ هم به شکل محصولات کشاورزی که در منطقه موجود است و هم به صورت کمک‌های نقدی؛ حتی برخی از بانوان، طلا و گوشواره‌های خود را از گوش و دستشان خارج کرده و در اختیار دوستان ما در موکب قرار می‌دادند.

حسین‌پور با بیان اینکه این کمک‌ها به تدریج به نقاط مختلف کشور برای پشتیبانی از رزمندگان ارسال شد، تصریح کرد: بسیاری از مردم این منطقه شوق داشتند که خودشان به صورت حضوری در جبهه حاضر شوند و تجربه حضور در میدان را داشته باشند؛ همچنین آن دسته از عزیزانی که به هر دلیلی نتوانستند در جبهه‌ها حضور پیدا کنند، سعی می‌کنند با این کمک‌ها دین خود را به انقلاب، اسلام و امام شهید ادا کنند.

بیش از ۱۰۰ تن محصولات کشاورزی به جبهه‌ها ارسال شده است

این فعال موکب توکهور و هشتبندی با ارائه آماری از کمک‌های جمع‌آوری‌شده خاطرنشان کرد: تاکنون بیش ۱۰۰ تن محصولات کشاورزی برای جبهه جمع‌آوری شده است. همچنین نزدیک به یک میلیارد تومان وجه نقد نیز توسط مردم منطقه اهدا شده است.

جمعیت اجتماع کنندگان در هشتبندی در نسبت با جمعیت کل منطقه بسیار بالا است

وی گفت: جمعیت کسانی که در هشتبندی شب‌ها به اجتماع می‌آیند، نسبت به جمعیت کل منطقه، بی‌نظیر است، فکر نمی‌کنم هیچ نقطه‌ای در کشور این چنین حضوری را داشته باشد، همچنین به جرأت می‌توان گفت هیچ نقطه‌ای در کشور به نسبت جمعیت، این میزان حضور و مشارکت را در پشتیبانی از جبهه از خود نشان نداده است.

حسین‌پور در پایان ضمن تقدیر از مردم همیشه در صحنه توکهور و هشتبندی، تأکید کرد: این مردم همچنان پای کار انقلاب و اسلام هستند و با تمام توان از رزمندگان جبهه حق پشتیبانی می‌کنند.

توصیه شهید جوانِ هشتبندی به مردم؛ خیابان را رها نکنید

دایی شهید پاسدار امیرحسین حیدری با اشاره به وصیت غیرمستقیم این شهید والامقام گفت: شهید همیشه می‌گفت مردم در خیابان‌ها حضور پیدا کنند؛ چون به فرموده سردار مجید موسوی، اگر مردم خیابان را داشته باشند، رزمندگان میدان را خواهند داشت.

موسی حیدری، دایی شهید پاسدار امیرحسین حیدری، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن روایت فضایل اخلاقی این شهید جوان اظهار کرد: شهید امیرحسین حیدری از نظر معرفتی و شناختی، عملاً دنبال شهادت بود.

وی افزود: شهید حیدری با وجود اینکه جوان، مجرد و سرپرست خانواده بود، از هر نظر میان فرزندان خانواده ممتاز بود. زندگی پاکی داشت و من معتقدم این شهادت، نتیجه همان زندگی پاک بود. هرچند برای ما خیلی سخت است، اما برای خودش بهترین پاداشی بود که می‌توانست در زندگی بگیرد.

حیدری با اشاره به واکنش مادر شهید پس از شنیدن خبر شهادت فرزندش تصریح کرد: مادر امیرحسین، خانمی بسیار ولایی است. روزی که خبر شهادت رهبر شهید را به ایشان دادند، شاید بیشتر از روزی که خبر شهادت فرزندش را شنید ناراحت شد. ایشان بنیه قوی دینی داشتند و با وجود سختی داغ فرزند، به خوبی کنترل کردند.

این فعال مردمی در ادامه با بیان توصیه‌ای از زبان شهید حیدری به مردم منطقه خاطرنشان کرد: شهید همیشه تأکید می‌کرد که مردم در خیابان‌ها حضور پیدا کنند. ایشان بارها این جمله سردار مجید موسوی را تکرار می‌کرد که «شما خیابان را داشته باشید، ما میدان را داریم.»

حیدری افزود: خوشبختانه مردم ما آگاه هستند و شب‌ها واقعاً حضور بسیار خوبی در کف خیابان دارند. اینجا عملاً به همان جمله عمل می‌شود. حضور مردم قطعاً به رزمندگان انگیزه می‌دهد و کمک می‌کند که انشالله در این جنگ پیروز شویم.

وی در پایان تأکید کرد: من به عنوان کوچک‌ترین عضو خانواده توصیه می‌کنم که مردم ما هوشیار و آگاه باشند. خوشبختانه پای کار انقلاب از همان ابتدا بودند و الحمدالله همچنان حضور مؤثر و پرشوری در صحنه دارند.

پدر شهید «ادریس غریب‌زاده»: مردم با حضور در میدان مشت محکمی بر دهان آمریکا و اسرائیل می‌زنند

علی غریب‌زاده، پدر شهید ادریس غریب‌زاده، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به شخصیت والای فرزند شهیدش اظهار کرد: شهید ادریس از همان ابتدا فردی ولایت‌مدار و عاشق کشورش بود. در هر لحظه و هر آن، آماده انجام هر کاری بود که به او محول می‌شد.

وی افزود: ایشان در داروخانه بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) مشغول به خدمت بود و به شهادت رسیدند.

پدر شهید با اشاره به روحیه مسئولیت‌پذیری فرزندش تصریح کرد: من خودم شش فرزند دارم، اما هیچ موقعیتی پیش نیامد که من چیزی بگویم و ایشان حرف خلافی بزند یا بگوید «نمی‌شود»؛ هر آن و هر لحظه هر چیزی که می‌خواستم، بلافاصله آماده بود. حتی اگر کار واجبی بود، می‌گفت «چشم، بابا».

حضور مردم در صحنه، انگیزه رزمندگان را چند برابر می‌کند و دشمن را ناامید می‌سازد

وی در ادامه با تأکید بر نقش حضور مردم در صحنه های انقلابی گفت: مردم عزیز و ولایت‌مدار ایران اسلامی بدانند که با حضور پرشور خود در خیابان‌ها و میدان، مشت محکمی بر دهان آمریکا و اسرائیل خواهند زد. حضور مردم در صحنه، انگیزه رزمندگان را چند برابر می‌کند و دشمن را ناامید می‌سازد.

پدر شهید دکتر ادریس غریب‌زاده در پایان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدا، تأکید کرد: شهیدان ما با خون خود به این کشور عزت بخشیدند و ما نیز وظیفه داریم راه آنها را با حضور آگاهانه و همیشگی خود ادامه دهیم.