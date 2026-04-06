معلمانی که مدرسه را به خانه بردند؛ الفبای ایثار در جنگ

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: در دوران جنگ رمضان و تعطیلات نوروز، معلمان مازندران با تعهد و ایثارگری، کلاس‌های درس را به خانه‌های دانش‌آموزان بردند و آموزش را متوقف نکردند.

در شرایطی که بسیاری از مدارس به دلیل جنگ رمضان و تهدیدات دشمن آمریکایی - صهیونیستی تعطیل است، معلمان مازندران با فداکاری بی‌نظیر، تعطیلات نوروز را فرصتی برای ادامه آموزش کردند. آنان با حضور در خانه‌های دانش‌آموزان، اجازه ندادند روند یادگیری متوقف شود.

آموزش در دل بحران؛ حضور معلمان در خانه‌ها

در روزهایی که مدارس تعطیل شده بودند، معلمان با حضور در خانه‌های دانش‌آموزان، کلاس‌ها را به محیطی امن و حمایتی منتقل کردند و این حضور فیزیکی به دانش‌آموزان کمک کرد تا از عقب ماندن دروس جلوگیری شود.

یکی از معلمان غرب مازندران گفت: در شرایط جنگ و بحران، هیچ چیزی نباید مانع ادامه آموزش شود. حتی در روزهایی که مدارس تعطیل بودند، ما به خانه‌های دانش‌آموزان رفتیم تا از تعطیلی طولانی‌مدت جلوگیری کنیم و اطمینان حاصل کنیم که دانش‌آموزان از فرآیند یادگیری عقب نمی‌افتند.

علیرضا قاسمی، معلم پایه ششم است، افزود: تلاش ما بر این بود که با حضور در خانه‌ها، شرایط یادگیری را حفظ کنیم و دانش‌آموزان احساس امنیت و آرامش داشته باشند تا بتوانند به درس‌های خود ادامه دهند.

وی گفت: برخی از همکاران نه تنها در دوران جنگ، بلکه در تعطیلات فیزیکی مدارس نیز در کنار دانش‌آموزان بودند تا هیچ شکاف آموزشی ایجاد نشود و نشان دادند که معلمی فراتر از یک شغل، یک مسئولیت اجتماعی است.

نقش معلمان در دوران جنگ؛ ادامه آموزش در شرایط بحرانی

رجبی، معلم ریاضی ساروی اظهار کرد: در شرایط بحرانی، حضور فیزیکی در کنار دانش‌آموزان و خانواده‌ها بسیار مهم است و سعی کردیم با ارائه آموزش از تعطیلی درس و تحصیل جلوگیری کنیم و به آن‌ها کمک کنیم که درک بهتری از درس‌ها داشته باشند.

وی گفت: هدف ما فقط آموزش نیست؛ بلکه ایجاد اعتماد و انگیزه در دانش‌آموزان بود تا حتی در روزهای بحرانی احساس عقب‌ماندگی نکنند.

معلمان مازندران با اقدامات خود، الگویی برای سایر معلمان و کادر آموزشی کشور شدند. آنان ثابت کردند که آموزش باید در هر شرایطی ادامه یابد و هیچ بحرانی نمی‌تواند مانع از رشد نسل آینده شود.

این اقدام معلمان، به ویژه در دوران جنگ و بحران‌های اجتماعی، الگویی روشن برای سایر مناطق فراهم کرده است تا در شرایط مشابه، آموزش با کمترین آسیب ادامه یابد.

تداوم آموزش مجازی و آماده‌سازی مدارس برای اسکان مسافران

هم‌زمان با تلاش معلمان، فریدون کلبادی‌نژاد، مدیرکل آموزش و پرورش مازندران در گفت وگو با خبرنگار مهر افزود: آموزش دانش‌آموزان به صورت آنلاین و آفلاین در بسترهای مجازی ادامه دارد و بسته‌های آموزشی متنوعی برای مقاطع مختلف تهیه شده است.

وی همچنین از آماده‌سازی مدارس برای اسکان مسافران خبر داد و گفت: در گام نخست، ۲۰۷ مدرسه با ۲۵۰۰ اتاق برای اسکان هم‌میهنان آماده شده است و تاکنون حدود ۲۰ هزار نفر از این خدمات استفاده کرده‌اند.

وی تصریح کرد: همچنین ۲۰۰ مدرسه دیگر با ۱۵۰۰ اتاق برای شرایط اضطراری آماده‌سازی شده‌اند.

کلبادی‌نژاد از خانواده‌ها خواست با همراهی بیشتر با دانش‌آموزان، به تداوم روند آموزش کمک کنند و از فرهنگیان استان قدردانی کرد و همچنین به فعالیت خط ملی «نماد» با شماره ۱۵۷۰ اشاره کرد و گفت: دانش‌آموزان و خانواده‌ها می‌توانند از خدمات مشاوره‌ای این خط بهره‌مند شوند.

معلمان مازندران نشان دادند که مسئولیت‌پذیری در قبال نسل آینده هیچ‌گاه متوقف نمی‌شود، حتی در سخت‌ترین شرایط. آنان با ایثار و فداکاری در دل جنگ، بحران‌ها و تعطیلات نوروزی، ثابت کردند که معلمی فراتر از یک شغل است و به‌عنوان یک مسئولیت اجتماعی باید همیشه در کنار دانش‌آموزان قرار داشته باشد.

همچنین آموزش مجازی با بسته‌های آموزشی و همراهی خانواده‌ها ادامه دارد و مدارس استان آماده ارائه خدمات اسکان به مسافران هستند.

معلمان با تلاش‌های بی‌وقفه خود در شرایط بحرانی، نه تنها به یادگیری دانش‌آموزان کمک کردند بلکه الگویی الهام‌بخش برای سایر مناطق کشور شدند.