۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۳۷

«زلنسکی» دلیل ترس خود از ادامه تجاوز به ایران را تشریح کرد

رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که اگر تجاوز به ایران به زودی پایان نیابد، کمک‌ها به این کشور «روز به روز کوچک‌تر و کوچک‌تر خواهند شد» و به همین دلیل است که وی از این موضوع می‌ترسد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آسوشیتد پرس، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در سخنانی بدون محکوم کردن تجاوز آمریکایی- صهیونیستی به خاک ایران، تنها اعلام کرد که این رویداد موجب کاهش حمایت آمریکا از کی یف شده است.

رئیس جمهور اوکراین در این ارتباط اعلام کرد: کی یف به شدت به سیستم‌ های دفاع هوایی پاتریوت ساخت آمریکا نیاز دارد. باید بپذیریم که ما اولویت امروز نیستیم. به همین دلیل است که می‌ ترسم یک جنگ طولانی (با ایران) باعث حمایت کمتری از ما بشود.

ولودیمیر زلنسکی سپس افزود: حتی این موضوعات نشان دهنده از دست دادن تمرکز گسترده‌ تر اوکراین است. این سیستم‌ های آمریکایی (پاتریوت) هرگز به مقدار کافی به ما داده نشدند و اگر جنگ ایران به زودی پایان نیابد، به نظر من این بسته - که برای ما خیلی بزرگ نیست - روز به روز کوچک تر و کوچک تر خواهد شد؛ به همین دلیل است که ما می‌ترسیم.

