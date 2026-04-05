محورهای رایزنی میان لاوروف و عراقچی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت خارجه روسیه امروز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای از رایزنی تلفنی میان سرگئی لاوروف و سید عباس عراقچی وزرای خارجه روسیه و ایران خبر داد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه روسیه در این خصوص آمده است: در تماس لاوروف و عراقچی، پیرامون موفقیت تلاش‌ ها برای کاهش تنش در منطقه ابراز امیدواری شده است.

وزارت خارجه روسیه اضافه کرد: لاوروف و عراقچی بر پرهیز از هرگونه اقدامی از جمله در شورای امنیت، که فرصت پیشرفت تلاش‌ های دیپلماتیک را تضعیف کند، تأکید کردند. دو طرف بر ضرورت توقف فوری حملات غیرقانونی علیه تأسیسات غیرنظامی، صنعتی و انرژی، به‌ویژه نیروگاه بوشهر، تأکید کردند. لاوروف و عراقچی بر این نکته تأکید کردند که تهدید ایمنی کارکنان نیروگاه بوشهر یا ایجاد خطر بروز یک فاجعه هسته‌ای در منطقه غیرقابل قبول است.