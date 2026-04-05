میزان برداشت آب از سد «ایوشان» مدیریت شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا سپهوند در نشست با مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان، اظهار داشت: باتوجه‌به حجم ذخیره سد «ایوشان» و سطح زیر کشت زمین‌های زراعی پایین‌دست سد، لازم است به کشاورزان اطلاع و آموزش داده شود برای جلوگیری از خشک‌شدن باغات و زمین‌های کشاورزی با رعایت الگوی کشت و عدم اجاره زمین به افراد غیربومی، میزان برداشت آب را مدیریت کنند.

وی افزود: پیشنهاد می‌شود با هماهنگی جهاد کشاورزی، کشاورزان در سال یک‌بار کشت انجام دهند و باتوجه‌به میزان تأمین آب اعلام شده از سوی شرکت آب منطقه‌ای لرستان، اقدام به کشت کرده و از کشت گیاهان آب‌دوست جلوگیری کنند.

نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: کشاورزان موتور تلمبه‌های غیرمجاز را جمع‌آوری کنند و از انتقال آب به اراضی غیر جلوگیری کنند.

علیرضا کاکاوند مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان نیز در این نشست با اشاره به نقش کلیدی دهیاران و بخشداران در توجیه وضعیت منابع آبی به روستاییان به‌ویژه بهره‌برداران و کشاورزان، اظهار داشت: ضروری است اطلاعات ذخایر آب سطحی و زیر زمینی به طور کامل و شفاف برای کشاورزان توضیح داده شود و از مشارکت ایشان در حفاظت و صیانت از منابع آبی و اصلاح الگوی کشت با هماهنگی جهاد کشاورزی استفاده شود.

وی تصریح کرد: آگاهی کشاورزان از وضعیت آبی استان، آیتمی قوی و مؤثر در همکاری با شرکت آب منطقه‌ای آب لرستان جهت جلوگیری از سودجویی افراد متخلف و اتلاف آب کشاورزی خواهد بود.