به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، طبق نتایج یک مطالعه، بیماران مبتلا به سرطان روده که از یک رژیم ورزشی مشخص پیروی کردند در طول دو سال امتیاز مربوط به خستگیشان به شکل قابلتوجهی بهبود یافت.
محققان مرکز پزشکی سدارس سینای در لس آنجلس دریافتند افرادی که 6 تا 12 ماه بعد از تشخیص بیماریشان، پیادهروی را شروع کردند بیشترین بهره را بردند و خستگی کمتر و در مجموع کیفیت زندگی بهتر را گزارش دادند.
دکتر «جول سالتزمن»، نایب رئیس انکولوژی در کلینیک کلیولند، در این باره میگوید: «خستگی یکی از شایعترین عوارض در بازماندگان سرطان است.»
وی در ادامه میافزاید: «این مطالعه، شواهد آشکاری را ارائه می دهد که افزایش میزان فعالیت جسمی در بازماندگان سرطان روده در مراحل اولیه بیماری میتواند منجر به بهبود کیفیت زندگی شود.»
در این مطالعه، محققان دادههای بیش از 1700 بیمار ثبتنام کرده در مطالعه بینالمللی درمان سرطان روده را بررسی کردند. میانگین سنی شرکت کنندگان 67 سال بود.
میزان فعالیت فیزیکی شرکت کنندگان در زمان تشخیص بیماریشان، 6 ماه بعد از تشخیص بیماری، یک سال بعد و سپس 2 سال بعد ارزیابی شد.
فعالیتهای با شدت معمولی شامل پیادهروی سریع بود در حالیکه فعالیتهای با شدت بالا شامل دویدن، دوچرخه سواری و سایر گزینه های پرتحرک تر بود.
به گفته محققان، افراد مبتلا به سرطان روده که از برنامه ورزشی بعد از تشخیص بیماریشان پیروی میکنند شاهد کاهش خستگی و سایر علائم بیماری در بلندمدت هستند.
برنامه بعدی تیم تحقیق، بررسی شیوههای بیولوژیکی است که در آن، فعالیت فیزیکی میتواند موجب کاهش خستگی در بین مبتلایان به سرطان شود.
