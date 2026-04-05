ارتباط «مواد شیمیایی همیشگی» با خطر بیماری کبد چرب در نوجوانان

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، طبق یافتههای منتشر شده، به ازای هر دو برابر شدن سطح خونی ماده شیمیایی PFAS به نام پرفلوئورواکتانوئیک اسید با ۲.۷ برابر شدن احتمال ابتلا به بیماری کبد چرب در بین نوجوانان مرتبط است.
بیماری کبد چرب- که به عنوان بیماری کبدی استئاتوز مرتبط با اختلال متابولیک (MASLD) نیز شناخته میشود- زمانی رخ میدهد که چربی در این اندام تجمع مییابد و منجر به التهاب، زخم و افزایش خطر ابتلا به سرطان میشود.
محققان در یادداشتهای پیشزمینه گفتند که حدود ۱۰٪ از همه کودکان و تا ۴۰٪ از کودکان چاق، به بیماری کبد چرب مبتلا هستند.
دکتر «لیدا چاتزی»، محقق ارشد و استاد علوم جمعیت و بهداشت عمومی و اطفال در دانشکده پزشکی کک در لسآنجلس، گفت: «MASLD میتواند سالها به طور خاموش پیشرفت کند و سپس مشکلات جدی برای سلامتی ایجاد کند.»
چاتزی در یک بیانیه خبری افزود: «وقتی چربی کبد در نوجوانی شروع به تجمع میکند، ممکن است زمینه را برای یک عمر چالشهای متابولیک و سلامت کبد فراهم کند. اگر قرار گرفتن در معرض PFAS را در مراحل اولیه کاهش دهیم، ممکن است به جلوگیری از بیماری کبد در مراحل بعدی کمک کنیم. این یک فرصت قدرتمند برای سلامت عمومی است.»
مواد پر و پلی فلوئوروآلکیل (PFAS) به عنوان «مواد شیمیایی همیشگی» نامیده میشوند زیرا مولکولهای کربن و فلوئور را که یکی از قویترین پیوندهای شیمیایی ممکن است، ترکیب میکنند. این امر حذف و تجزیه PFAS را بسیار دشوار میکند.
ترکیبات PFAS از دهه ۱۹۴۰ در محصولات مصرفی، از جمله فومهای اطفای حریق، ظروف نچسب، بستهبندی مواد غذایی، مبلمان ضد لک و لباسهای ضد آب استفاده شدهاند.
«شیون شرلوک لی»، محقق ارشد و استادیار علوم بهداشت عمومی در دانشگاه هاوایی، در یک بیانیه خبری گفت: «نوجوانان به ویژه در برابر اثرات PFAS بر سلامت آسیبپذیرتر هستند زیرا این یک دوره حساس از رشد و نمو است.»
لی گفت: «علاوه بر بیماری کبد، قرار گرفتن در معرض PFAS با طیف وسیعی از پیامدهای نامطلوب سلامت، از جمله انواع مختلف سرطان، مرتبط بوده است.»
برای مطالعه جدید، محققان دادههای مربوط به ۲۸۴ نوجوان و جوان کالیفرنیای جنوبی را که به عنوان بخشی از دو مطالعه قبلی بودند، بررسی کردند.
محققان گفتند که همه شرکتکنندگان از قبل در معرض خطر بالای بیماری متابولیک بودند زیرا والدین آنها دیابت نوع ۲ یا اضافه وزن داشتند.
سطح PFAS آنها از طریق آزمایش خون اندازهگیری شد و چربی کبد با استفاده از اسکن MRI ارزیابی شد.
سطح بالاتر دو PFAS رایج در خون- پرفلورواکتانوئیک اسید (PFOA) و پرفلوروهپتانوئیک اسید (PFHpA)- با افزایش خطر ابتلا به بیماری کبد چرب مرتبط بود.
نتایج نشان داد که اگر فرد جوانی سیگار بکشد یا حامل یک گونه ژنتیکی شناخته شده برای تأثیرگذاری بر چربی کبد باشد، خطر ابتلا به این بیماری در او حتی بیشتر است.
چاتزی گفت: «این مطالعه همچنین نشان داد که بیماری کبد چرب با افزایش سن نوجوانان شایعتر میشود و این به شواهدی مبنی بر آسیبپذیری بیشتر افراد جوانتر در برابر قرار گرفتن در معرض PFAS میافزاید.»
چاتزی گفت: «قرار گرفتن در معرض PFAS نه تنها زیستشناسی کبد را مختل میکند، بلکه به خطر واقعی بیماری کبد در جوانی نیز تبدیل میشود. به نظر میرسد نوجوانی یک دوره حساس از حساسیت است، که نشان میدهد قرار گرفتن در معرض PFAS ممکن است زمانی که کبد هنوز در حال رشد است، بیشترین اهمیت را داشته باشد.»
