گفتگوی وزرای خارجه روسیه و چین درباره وضعیت منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، تلویزیون مرکزی چین امروز یکشنبه اعلام کرد: سرگئی لاوروف و وانگ یی، وزرای خارجه روسیه و چین طی تماس تلفنی درباره وضعیت خاورمیانه (غرب آسیا) گفتگو کردند.

بر اساس اعلام این رسانه، وانگ یی در گفتگو با لاوروف تاکید کرد: چین و روسیه باید به اصل انصاف و رویکرد متوازن و بی‌طرفانه در قبال اوضاع خاورمیانه (غرب آسیا) پایبند باشند.

این در حالیست که پیشتر وزارت خارجه روسیه با انتشار بیانیه‌ای از رایزنی تلفنی میان سرگئی لاوروف و سید عباس عراقچی وزرای خارجه روسیه و ایران خبر داده بود.

وزارت خارجه روسیه اعلام کرد: در تماس لاوروف و عراقچی، پیرامون موفقیت تلاش‌ ها برای کاهش تنش در منطقه ابراز امیدواری شده است. لاوروف و عراقچی بر پرهیز از هرگونه اقدامی از جمله در شورای امنیت، که فرصت پیشرفت تلاش‌ های دیپلماتیک را تضعیف کند، تأکید کردند. دو طرف بر ضرورت توقف فوری حملات غیرقانونی علیه تأسیسات غیرنظامی، صنعتی و انرژی، به‌ویژه نیروگاه بوشهر، تأکید کردند. لاوروف و عراقچی بر این نکته تأکید کردند که تهدید ایمنی کارکنان نیروگاه بوشهر یا ایجاد خطر بروز یک فاجعه هسته‌ای در منطقه غیرقابل قبول است.