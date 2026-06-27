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۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۲

گشت راهبردی چین و روسیه بر فراز دریاهای ژاپن و چین شرقی

گشت راهبردی چین و روسیه بر فراز دریاهای ژاپن و چین شرقی

نیروی هوایی روسیه و چین گشت راهبردی مشترکی را بر فراز دریاهای ژاپن و چین شرقی انجام دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت دفاع چین امروز شنبه با صدور بیانیه ای از برگزاری گشت راهبردی مشترک بر فراز دریاهای ژاپن و چین شرقی از سوی مسکو و پکن خبر داد.

بر اساس اعلام این رسانه، وزارت دفاع چین با صدور بیانیه ای در این خصوص خبر داد: نیروی هوایی روسیه و چین یازدهمین گشت‌ زنی راهبردی مشترک هوایی خود را بر فراز دریای ژاپن، دریای چین شرقی و بخش غربی اقیانوس آرام انجام دادند.

وزارت دفاع چین در این بیانیه اضافه کرد: این عملیات مشترک، نشان‌ دهنده تعهد مشترک دو کشور برای حفظ صلح و ثبات منطقه‌ ای است.

کد مطلب 6872349

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