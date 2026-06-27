گشت راهبردی چین و روسیه بر فراز دریاهای ژاپن و چین شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت دفاع چین امروز شنبه با صدور بیانیه ای از برگزاری گشت راهبردی مشترک بر فراز دریاهای ژاپن و چین شرقی از سوی مسکو و پکن خبر داد.

بر اساس اعلام این رسانه، وزارت دفاع چین با صدور بیانیه ای در این خصوص خبر داد: نیروی هوایی روسیه و چین یازدهمین گشت‌ زنی راهبردی مشترک هوایی خود را بر فراز دریای ژاپن، دریای چین شرقی و بخش غربی اقیانوس آرام انجام دادند.

وزارت دفاع چین در این بیانیه اضافه کرد: این عملیات مشترک، نشان‌ دهنده تعهد مشترک دو کشور برای حفظ صلح و ثبات منطقه‌ ای است.