به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید حسین حسینی شامگاه یکشنبه در بازدید سرزده از حوزه های قضایی کامیاران و بخش موچش که در راستای نظارت بر روند خدمترسانی قضایی به مردم در ایام جنگ رمضان انجام شد، با تأکید بر ضرورت پاسخگویی مناسب به مردم، بر لزوم تداوم خدمترسانی مطلوب از سوی قضات و کارکنان اداری در شرایط حساس کنونی تأکید کرد.
وی در دیدار با مسئولان، قضات و کارکنان دادگستری کامیاران، حفظ اعتماد و رضایتمندی عمومی را از اولویتهای مهم دستگاه قضایی دانست و از تلاشهای صورتگرفته در ایام جنگ تحمیلی سوم قدردانی کرد.
حجتالاسلام حسینی تصریح کرد: قضات و کارکنان اداری باید با پایش مستمر پروندهها، از به تعویق افتادن روند رسیدگی جلوگیری کنند.
تداوم نظارت بر عملکرد حوزههای قضایی
رئیسکل دادگستری کردستان با بیان اینکه این بازدیدها با هدف ارزیابی روند رسیدگی به پروندهها و کیفیت خدمات قضایی انجام میشود، افزود: نظارت میدانی بر عملکرد حوزههای قضایی استان بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت.
وی همچنین با حضور در اداره ثبت اسناد و املاک کامیاران، از نزدیک در جریان نحوه ارائه خدمات به مردم قرار گرفت و بر رسیدگی سریع و دقیق به مطالبات مراجعان تأکید کرد.
حجتالاسلام حسینی در ادامه با حضور در اردوگاه حرفهآموزی و کاردرمانی کامیاران، بهصورت چهرهبهچهره با تعدادی از زندانیان دیدار و ضمن بررسی درخواستهای حقوقی و قضایی آنان، دستورات لازم را برای پیگیری صادر کرد.
رسیدگی به مطالبات مراجعان و بازدید از موچش
رئیسکل دادگستری کردستان در گفتوگو با مراجعان دادگستری و اداره ثبت اسناد کامیاران نیز به درخواستهای مطرحشده رسیدگی و دستورات لازم را صادر کرد. وی در ادامه با حضور در حوزه قضایی بخش موچش، با رئیس، قضات و کارکنان این حوزه دیدار کرد.
گفتنی است؛ این بازدید حدود ۵ ساعت به طول انجامید و در پایان، رئیسکل دادگستری کردستان ضمن قدردانی از تلاشهای مدیران و کارکنان قضایی و اداری، توصیهها و دستورات لازم را برای ارتقای عملکرد این حوزهها ارائه کرد.
نظر شما