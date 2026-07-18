به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید حسین حسینی پیش از ظهر شنبه در نشست تبیین و بررسی روند اجرای نظام آماری جدید قوه قضاییه در استان کردستان، اظهار کرد: بر اساس این نظام، برای هر عنوان اتهامی در پروندههای کیفری و هر عنوان خواسته در پروندههای حقوقی، متناسب با شرایط هر شعبه، زمان میانگین رسیدگی مشخص شده است.
وی افزود: این بازه زمانی از هنگام ورود پرونده به شعبه محاسبه میشود و ورود اولیه یا ورود مجدد پرونده را نیز شامل خواهد شد.
رئیسکل دادگستری استان کردستان با اشاره به اهداف اجرای این طرح بیان کرد: یکی از مهمترین آثار نظام آماری جدید، مدیریت بهتر فرایند رسیدگی و جلوگیری از ایجاد تراکم غیرضروری پروندهها در مقاطع زمانی خاص است.
حسینی ادامه داد: با اجرای این نظام، انتظار میرود از انباشت کار در روزهای پایانی ماه جلوگیری شده و روند ارجاع پروندهها نیز در طول ماه به شکل متوازنتری انجام شود.
وی، کاهش اطاله دادرسی و تسریع در تعیین تکلیف پروندههای قدیمی را از دیگر نتایج مورد انتظار این طرح عنوان کرد و گفت: ساماندهی روند رسیدگی میتواند در بهبود وضعیت پروندههای مسن و کاهش زمان انتظار مراجعان دستگاه قضایی مؤثر باشد.
تأکید بر جلوگیری از تعجیل در صدور آرای قضایی
رئیسکل دادگستری کردستان با بیان اینکه سرعت در رسیدگی نباید به کاهش کیفیت آرای قضایی منجر شود، تصریح کرد: یکی از مزیتهای این نظام آن است که ضمن تعیین زمان مشخص برای رسیدگی، از ایجاد فشار برای صدور شتابزده و غیرمنطقی رأی جلوگیری میکند.
حسینی همچنین عدالت در نحوه ارجاع پروندهها میان قضات، توزیع متناسب نیروی انسانی در شعب و نظارت مستمر بر وضعیت پروندهها را از دیگر ظرفیتهای نظام آماری جدید برشمرد.
وی خاطرنشان کرد: با روزانه شدن پایش وضعیت پروندهها، مدیران قضایی میتوانند ارزیابی دقیقتری از روند عملکرد شعب داشته باشند و در صورت مشاهده چالش یا عقبماندگی، اقدامات اصلاحی را در زمان مناسب انجام دهند.
تقویت اعتماد عمومی در اولویت دستگاه قضایی
رئیسکل دادگستری استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وظایف قوه قضاییه بر اساس قانون اساسی، اظهار کرد: اجرای صحیح مأموریتهای دستگاه قضایی باید به گونهای باشد که نتیجه آن در نهایت به افزایش اعتماد عمومی و مقابله جدی با فساد منجر شود.
وی افزود: تحقق این اهداف نیازمند بهرهگیری از نیروهای انسانی متعهد، شجاع، متقی و برخوردار از روحیه جهادی است و این موضوع باید در مجموعه دستگاه قضایی استان مورد توجه جدی قرار گیرد.
حسینی بر ضرورت استمرار آموزشهای تخصصی برای کارکنان و قضات تأکید کرد و گفت: اجرای دقیق الزامات نظام آماری جدید، پایش مستمر شاخصهای عملکردی و توجه به کیفیت دادههای آماری میتواند زمینه ارتقای بهرهوری و بهبود کیفیت خدمات قضایی را فراهم کند.
بررسی عملکرد حوزههای قضایی استان
در ادامه این نشست، علی رشیدی، معاون فناوری اطلاعات و برنامهریزی دادگستری کل استان کردستان، گزارشی از آخرین وضعیت اجرای نظام آماری جدید ارائه کرد.
وی در این جلسه به تشریح اهداف و مبانی این طرح، شاخصهای ارزیابی عملکرد و گزارشهای سامانه جامع آماری «سجا» پرداخت و الزامات لازم برای اجرای دقیق این نظام را تشریح کرد.
همچنین در این نشست، روند اجرای نظام آماری جدید در حوزههای قضایی مختلف استان مورد بررسی قرار گرفت و حاضران درباره چالشهای احتمالی و راهکارهای رفع آنها به بحث و تبادل نظر پرداختند.
ارتقای کیفیت دادههای آماری و استفاده مؤثرتر از اطلاعات حاصل از این نظام در فرایندهای مدیریتی و برنامهریزی قضایی نیز از دیگر محورهای مطرحشده در این جلسه بود.
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