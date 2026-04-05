تشییع شهید «سجاد امیری» در روستای کفشگران بروجرد

به گزارش خبرنگار مهر، در پی حمله جنایتکارانه و وحشیانه دشمن آمریکایی-صهیونی شب گذشته در منطقه کوه سیاه دهدشت، فرزند دیگری از دیار لرستان در راه دفاع از حرم جمهوری اسلامی ایران و آرمان‌های انقلاب اسلامی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

شهید والامقام ناخدا دوم «سجاد امیری» از روستای کفشگران شهرستان بروجرد بود که در حمله جنایتکارانه آمریکایی-صهیونی به رهبر شهیدش پیوست.

جزئیات مراسم تشییع و تدفین

مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر شهید والامقام ناخدا دوم سجاد امیری، روز دوشنبه ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۵ عصر در روستای کفشگران شهرستان بروجرد برگزار خواهد شد.

از عموم مردم ولایتمدار و شهیدپرور شهرستان بروجرد دعوت شده است تا با حضور گسترده خود، بار دیگر وفاداری خود را به راه شهدا و آرمان‌های انقلاب اسلامی به نمایش بگذارند.

پیکر مطهر این شهید والامقام پس از تشییع، در این روستا به خاک سپرده خواهد شد.