۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۴۶

پرنیان: عرصه تولید کم از میدان نبرد مستقیم با دشمن نیست

تبریز- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی گفت: امروز عرصه تولید کم از میدان نبرد مستقیم با دشمن نیست و این مهم بیانگر به ثمر نشستن اقتصاد مقاومتی مورد نظر امام شهید انقلاب است.

به گزارش خبرنگار مهر، صابر پرنیان عصر یکشنبه در دیدار با برخی از صاحبان صنایع و تولیدکنندگان گفت: ارزش حضور مستمر در عرصه تولید کم از میدان نبرد مستقیم با دشمن نیست.

وی ادامه داد: کمک فکری بخش خصوصی را طلب می کنیم و در این رابطه، انجمن‌های تخصصی صنعتی در تدوین برنامه های حمایت از تولید نقش کلیدی دارند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر فرآیندهای اداری مرسوم کاهش یافته و اغلب امور در جهت حمایت از تولید، بهتر از گذشته در حال انجام است؛ ادامه داد: جلسات فنی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در ایام جنگ تحمیلی رمضان با حضور مقام عالی استان بصورت مرتب و گاها مکرر با دستور کار روان سازی در امور گمرکی، تامین مواد اولیه و تامین سوخت برگزار شده است.

پرنیان اظهار داشت: هرگونه مصوبه لازم در جهت پایداری تولید از نهادهای بالادستی اخذ شده و در صدد بهره برداری کامل از ظرفیت امورات تفویض شده به استانداران از سوی دولت هستیم.

مدیرکل صمت استان و دبیر کارگروه استانی تسهیل و رفع موانع تولید گفت: وسعت و پیچیدگی ابعاد جنگ تحمیلی رمضان بسیار متفاوت تر از جنگهای تحمیلی گذشته است و امروزه صاحبان صنایع، مفهوم عینی وطن دوستی و میهن پرستی را بخوبی درک نموده و با پشتیبانی از میدان داران خط مقدم جنگ تحمیلی، توانستند مدیریت تولید را که بصورت مستقیم در جبهه پشتیبانی از میدان اثرگذار است؛ به نحو مطلوب انجام دهند.

کد مطلب 6792640

