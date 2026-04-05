۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۴۹

ارائه یک‌میلیون و ۴۱۰ هزار خدمت بهداشتی در آذربایجان غربی در جریان جنگ

ارومیه - مدیر گروه گسترش شبکه‌های معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی از ارائه یک‌میلیون و ۴۱۰ هزار خدمت بهداشتی در استان در جریان جنگ رمضان خبر داد.

لیلا خسروی فر در گفتگو با خبرنگار مهر، از فعالیت یک هزار و ۳۶۰ واحد بهداشتی در ۱۸ شهرستان تحت پوشش این دانشگاه و ارائه یک‌میلیون و ۴۱۰ هزار و ۴۶۲ خدمت به مردم استان از آغاز جنگ رمضان تا ۱۴ فروردین خبر داد.

وی با اشاره به تداوم خدمات‌رسانی شبکه‌های بهداشتی استان در شرایط بحرانی افزود: از ابتدای جنگ رمضان تاکنون، ۱۳۶۰ واحد بهداشتی در ۱۸ شهرستان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ارومیه به‌صورت فعال در حال ارائه خدمت به مردم بوده‌اند.

خسروی فر ادامه داد: در این مدت، سه هزار و ۳۱۰ نفر از نیروهای حوزه بهداشت در خط مقدم خدمت‌رسانی حضور داشته و با وجود شرایط ویژه، روند ارائه خدمات سلامت بدون وقفه ادامه یافته است.

وی تصریح کرد: از آغاز جنگ رمضان تا ۱۴ فروردین، در مجموع یک‌میلیون و ۴۱۰ هزار و ۴۶۲ خدمت توسط تیم‌های بهداشتی به مردم شریف استان ارائه شده است که بیانگر ظرفیت بالای شبکه بهداشت در پاسخ‌گویی به نیازهای سلامت جامعه در شرایط بحران است.

مدیر گروه گسترش شبکه‌های معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی همچنین گفت: در همین بازه زمانی، ۴۸۳ هزار و ۳۵۵ نفر از هم‌استانی‌ها در واحدهای بهداشتی خدمات سلامت دریافت کرده‌اند.

