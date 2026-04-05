۹۰ هزار خدمت مراقبتی در آذربایجان غربی در حوزه سلامت خانواده ارائه شد

پریسا صدیق راد در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای گسترده خدمات مراقبتی از آغاز جنگ تحمیلی سوم و در شرایط بحران نظامی، در بازه زمانی ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: در این مدت، برنامههای سلامت مادران، نوزادان، کودکان و سالمندان با هدف ارتقای شاخصهای سلامت و تداوم مراقبتهای نظام شبکه، بهصورت منظم در سراسر استان اجرا شده است.
وی با اشاره به عملکرد مجموعه سلامت خانواده در این بازه زمانی اظهار داشت: از آغاز جنگ تحمیلی سوم و همزمان با شرایط ویژه بحران نظامی، همکاران ما در حوزه جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس تلاش کردند خدمات مراقبتی بدون وقفه به گروههای هدف ارائه شود.
صدیق راد ادامه داد: در این مدت، ۲۰ هزار و ۳۹۹ نفر از مادران باردار تحت مراقبت قرار گرفتند، همچنین ۹ هزار و ۴۳۱ نفر از مادران زایمانکرده نیز در قالب مراقبتهای پس از زایمان، خدمات لازم را دریافت کردند.
وی افزود: در حوزه سلامت نوزادان نیز ۵ هزار و ۱۵۶ مورد مراقبت از نوزادان تحت پوشش، شامل مراقبت های ۳ تا ۵ روزگی و ۱۴ تا ۱۵ روزگی، توسط مراقبین سلامت و بهورزان انجام شده است.
مدیر گروه جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس ادامه داد: در همین بازه، ۴۶ هزار و ۱۲۵ مورد مراقبت روتین کودکان یک تا ۵۹ ماهه در سطح استان ثبت شده که نشاندهنده توجه ویژه همکاران ما به پایش رشد و تکامل کودکان است.
وی اضافه کرد: همچنین ۶۴ مورد مشاوره تغذیه با شیر مادر نیز برای حمایت از تغذیه انحصاری نوزادان ارائه شده است.
صدیقراد با اشاره به اهمیت شناسایی و پیگیری کودکان در معرض خطر گفت: بر اساس دادههای ثبتشده در سامانه هزار و ۶۶۷ مورد پیگیری برای کودکان پرخطر انجام شده تا مداخلات لازم در زمان مناسب صورت گیرد.
وی به خدمات ارائهشده به سالمندان اشاره کرد و افزود: در حوزه سلامت سالمندان نیز ۷ هزار و ۷۹۸ مورد خدمت مراقبت زمینخوردن و عدم تعادل توسط مراقبین سلامت و بهورزان و ۹ هزار و ۴۸۲ مورد غربالگری افسردگی در بین سالمندان انجام شده است که این اقدامات نقش مهمی در پیشگیری از عوارض جسمی و روانی در این گروه سنی دارد.
مدیر گروه جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس در پایان خاطرنشان کرد: تلاش همکاران ما در مراکز خدمات جامع سلامت و واحدهای تابعه، بیانگر تعهد جدی مجموعه بهداشت به حفظ سلامت مادران، کودکان و سالمندان است و این روند با قوت ادامه خواهد داشت.
نظر شما