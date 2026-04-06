پایداری زنجیره تأمین دارو در شرایط حساس جنگ

به گزارش خبرنگار مهر، با تشدید تنش‌های اخیر و وقوع حملات علیه برخی زیرساخت‌های تولید دارو در کشور، مسئولان نظام سلامت از آمادگی کامل زنجیره تأمین دارو و ذخایر استراتژیک خبر دادند.

سازمان غذا و دارو با ابلاغ دستورالعملی به شرکت‌های تولیدکننده و پخش، بر حفظ یکپارچگی زنجیره تأمین و اولویت ایمنی کارکنان در شرایط اضطراری تأکید کرده و همزمان، نمایندگان مجلس و مسئولان وزارت بهداشت هرگونه اختلال در تأمین داروهای بیماران را رد کرده و وضعیت ذخایر را مطلوب ارزیابی می‌کنند.

اکبر عبدالهی اصل، مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، از ابلاغ دستورالعملی به شرکت‌های تولیدکننده دارو، مواد اولیه، ملزومات بسته‌بندی و شرکت‌های پخش فرآورده‌های سلامت خبر داد و هدف از این اقدام را حفظ یکپارچگی زنجیره تأمین دارویی کشور و جلوگیری از هرگونه اختلال در تأمین اقلام مورد نیاز نظام سلامت عنوان کرد.

عبدالهی اصل بر لزوم آمادگی شرکت‌ها برای مدیریت شرایط اضطراری تأکید کرد و گفت: با توجه به شرایط خاص و احتمال وقوع حوادث در وضعیت‌های اضطراری، لازم است شرکت‌ها آمادگی لازم برای مدیریت چنین شرایطی را داشته باشند.

وی در ادامه با تأکید بر اولویت ایمنی کارکنان تصریح کرد که در صورت بروز هرگونه سانحه یا آسیب به زیرساخت‌های تولیدی، انبارها و مراکز نگهداری، اولین اقدام باید حفظ ایمنی نیروهای انسانی و اجرای فوری اقدامات مدیریت شرایط اضطراری باشد.

مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل همچنین شرکت‌ها را موظف دانست در کوتاه‌ترین زمان ممکن، گزارش اولیه حادثه را شامل اطلاعاتی چون محل حادثه، ماهیت سانحه، وضعیت ایمنی، برآورد اولیه خسارات، وضعیت موجودی دارویی و شرایط ادامه یا توقف تولید به اداره کل مربوطه ارائه دهند.

وی بر ضرورت ارزیابی سریع و مبتنی بر ریسک تأکید و خاطرنشان کرد که باید وضعیت تأسیسات، تجهیزات، خطوط تولید، مواد اولیه، مواد در جریان ساخت و محصولات نهایی به دقت بررسی شود تا مشخص گردد حادثه چه تأثیری بر کیفیت، ایمنی و کارایی داروها دارد.

در همین حال، عالیه زمانی کیاسری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، با تشریح وضعیت آمادگی نظام سلامت، بر پایدار بودن ذخایر دارویی و فرآورده‌های خونی در سراسر کشور تأکید کرد. وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام شده اظهار داشت: در خصوص تأمین داروهای مورد نیاز برای بیماران عادی و همچنین بیماران خاص و صعب‌العلاج، جای هیچ‌گونه نگرانی وجود ندارد؛ چرا که طبق روال سالانه در مواجهه با پیک‌های مصرف، تمامی پیش‌بینی‌ها انجام شده و هم در بخش تجهیزات و لوازم مصرفی و هم در بخش دارو، ذخایر به حد کافی تأمین و در اختیار بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها قرار گرفته است.

وی حملات اخیر علیه برخی شرکت‌های تولید دارو را به شدت محکوم کرد و افزود: حمله به مراکز تولیدی که با جان و سلامت انسان‌ها سر و کار دارند، مصداق بارز جنایت جنگی است و از نظر ما این اقدامات غیرانسانی کاملاً محکوم است.

بر اساس مستندات ارائه شده، وضعیت فعلی زنجیره تأمین و ذخایر استراتژیک کشور در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی قابل قبول ارزیابی می‌شود.

تأمین و نگهداری ذخایر کالاهای اساسی سلامت به عنوان یک اولویت ملی و در راستای اجرای برنامه هفتم توسعه و قوانین بودجه سالانه دنبال می‌شود و با وجود عدم پیش‌بینی ردیف بودجه‌ای مجزا، با مدیریت هوشمندانه منابع دولتی، پشتوانه مالی لازم برای تداوم این فرآیند حیاتی تأمین گردیده است.

سازمان غذا و دارو نیز با فعال‌سازی کارگروه‌های ویژه (دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک)، فرآیند خرید و انباشت کالا را بر اساس «نیازسنجی دقیق» و به صورت پویا هدایت می‌کند که این رویکرد پیشگیرانه، تاب‌آوری بالای کشور را در برابر تکانه‌های ناگهانی نشان داده است.

فرامرز اختراعی، کارشناس حوزه دارو، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خوشبختانه در شرایط کنونی، حمل و ترخیص مواد مورد نیاز برای تولید دارو در کشور سریع‌تر و حتی آسان‌تر نیز شده است.

وی با اشاره به حمل مواد واسط و پایه برای تولید مواد اولیه دارویی از کشورهای چین و هند، افزود: این انتقال از طریق دریا و از تمامی بنادر کشور انجام می‌شود.

اختراعی با اعلام کرد: ۷۰ درصد مواد اولیه دارویی در داخل کشور تولید می‌شود و ما برای تولید دارو، وابستگی زیادی به مواد اولیه خارجی نداریم.

وی ادامه داد که با توجه به گستردگی صنعت داروسازی کشور، تولیدات به شکل ۶ هزار فرم دارویی انجام می‌شود که یک امتیاز بزرگ برای صنعت محسوب می‌شود.

همچنین علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، نیز با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی کادر سلامت اظهار داشت: امروز پزشکان، پرستاران و نیروهای بهداشتی کشور همگام با رزمندگان پدافند، با تمام توان در حال خدمت‌رسانی هستند و در حقیقت در خط مقدم دفاع از تمدن چند هزار ساله ایران ایستاده‌اند.

