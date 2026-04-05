۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۲:۰۹

وزیر دادگستری: حمله به مناطق مسکونی و غیرنظامیان مصداق جنایت جنگی است

وزیر دادگستری با بیان این که حمله به ایران مصداق اصل تجاوز است و یک اقدام غیرقانونی براساس قوانین بین المللی است؛ گفت: بمباران مناطق مسکونی و غیرنظامیان جنایت جنگی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری گفت: مأموریت های هلال‌احمر اقداماتی بزرگ و ارزشمند هستند به شکلی که مصداق آیه شریف قرآن می‌شوند که می‌گوید نجات هر انسان مساوی با نجات جان بشریت است. امدادگری با وجود اینکه جنبه دنیوی دارد اما معنویت آن بی نهایت است و یک کار و ماموریت الهی است که هر روز توسط هلال احمری‌ها با رشادت انجام می‌شود.

️رحیمی تصریح کرد: حمله به ایران مصداق اصل تجاوز است و یک اقدام غیرقانونی براساس قوانین بین المللی است. جنگیدن هم مقرراتی دارد، اما امروز در حمله به ایران این مقررات زیر پا گذاشته شده اند. لذا مرتکب جنایتی مضاعف شده اند که این نیز مصداق جنایت جنگی است.

وی افزود: هدف قرار دادن منازل مسکونی و نیروهای امدادی نمونه ای از این جنایت هاست که در مقابل دیدگان جهانیان انجام می‌شود.

      ادمهای هلال احمر واقعا زیاد زحمت می کشند ،افرادی که خودشان رودر معرض خطر قرار میدهند برای نجات جان انسانها وکمک به انسانها ،ولازمه دست تک تک این افراد رو بوسید ،خداکنه جنگ به خوبی تمام بشه ،ومردم شاهداین حملات واتفاقات نباشند

