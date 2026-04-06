ضربات مشترک محور مقاومت؛ انتقاد سناتور آمریکایی از ترامپ

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که در چارچوب حمایت از محور مقاومت، یک عملیات نظامی مشترک با همکاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و مقاومت اسلامی در لبنان انجام داده‌اند.

در این بیانیه آمده است که این عملیات با استفاده از مجموعه‌ای از موشک‌های کروز و پهپادها صورت گرفته و اهدافی حیاتی و نظامی متعلق به رژیم صهیونیستی را در منطقه ام‌الرشراش در جنوب فلسطین اشغالی هدف قرار داده است.

یحیی سریع گفت که این عملیات با موفقیت به اهداف تعیین‌شده دست یافته است.

نیروهای مسلح یمن تأکید کردند که این اقدام در راستای مقابله با «طرح صهیونیستی برای تغییر معادلات منطقه و ایجاد اسرائیل بزرگ» و در ادامه حمایت از ایران، لبنان، عراق و فلسطین انجام شده است.

در ادامه این بیانیه، از «ایستادگی و وحدت» ملت ایران در برابر حملات، تمجید شده و نقش آنها در ناکام گذاشتن طرح‌های دشمن مورد تقدیر قرار گرفته است.

در این بیانیه همچنین از نیروهای مسلح ایران، سپاه پاسداران و گروه‌های مقاومت در لبنان و عراق قدردانی شده است.

در پایان، نیروهای مسلح یمن اعلام کردند که عملیات‌های نظامی خود را در چارچوب عملیات «جهاد مقدس»، تا تحقق پیروزی ادامه خواهند داد.

انتقاد سناتور آمریکایی از ترامپ

الیسا اسلاتکین سناتور دموکرات ایالت میشیگان امروز دوشنبه با انتشار پیامی در ایکس در خصوص ادامه تجاوز آمریکایی- صهیونیستی به ایران نوشت: تهدیدهای اخیر ترامپ علیه ایران، در صورت اجرا قانون درگیری مسلحانه مندرج در کنوانسیون‌ های ژنو و کتابچه راهنمای قانون جنگ وزارت دفاع را نقض می‌ کند.

سناتور دموکرات ایالت میشیگان ادامه داد: کشتن غیرنظامیان در ایران و تخریب زیرساخت‌ های غیرنظامی مانند پل‌ ها و نیروگاه‌ ها غیرمسئولانه و اشتباه است. علاوه بر این، این نیروهای مسلح ما هستند که در معرض خطر قانونی و جانی قرار می‌گیرند. ترامپ ما را وارد جنگ پیچیده دیگری در خاورمیانه (غرب آسیا) کرده است. تصمیمات او باعث می‌شود که ما در خارج از کشور امنیت کمتری داشته باشیم، قیمت‌ها افزایش یابد و هزینه جانی و مالی آمریکایی‌ها تمام شود. او باید برای پایان دادن به این جنگ، باز کردن تنگه هرمز مذاکره کند.

واکنش آژانس بین المللی انرژی اتمی به حملات به محوطه نیروگاه بوشهر

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بدون محکوم کردن تجاوز دوباره آمریکایی- صهیونیستی به محوطه نیروگاه اتمی بوشهر، تنها اعلام کرد که از حمله به این نیروگاه مطلع است.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز دوشنبه با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت که حملات نظامی اخیر نزدیک نیروگاه هسته‌ ای بوشهر را تائید می‌ کند.

این نهاد اعلام کرد که با استناد به تحلیل مستقل خود از تصاویر ماهواره‌ ای جدید و با تکیه بر شناخت دقیق از این سایت اطلاع یافتن خود از این حادثه را بیان کرده است.

در بیانیه صادره از سوی آژانس در ایکس آمده است: آژانس بر اساس تحلیل مستقل خود از تصاویر جدید ماهوارهای و آگاهی دقیق از موقعیت این تاسیسات، تایید می‌ کند که حملات نظامی اخیر در نزدیکی نیروگاه هسته‌ ای بوشهر در ایران، از جمله یک حمله در فاصله تنها ۷۵ متری حصار بیرونی این تاسیسات آثاری بر جای گذاشته است.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی افزود: رافائل گروسی مدیرکل آژانس بار دیگر هشدار می‌دهد که ادامه فعالیت نظامی نزدیک نیروگاه بوشهر که یک تاسیسات فعال با حجم زیادی سوخت هسته‌ ای است، می‌ تواند باعث یک حادثه شدید رادیولوژیکی با پیامدهای زیانبار برای مردم و محیط زیست در ایران و فراتر از آن شود.

موج جدید حملات

همزمان با موج تازه حملات از ایران، رسانه‌های رژیم صهیونیستی امروز (دوشنبه) از فعال شدن آژیرهای هشدار در منطقه صنعتی ایلات از بیم نفوذ پهپاد خبر دادند. رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش دادند که در پی رصد نفوذ یک پهپاد، آژیرهای هشدار در شهر ایلات به صدا درآمده‌اند.

بر اساس گزارش شبکه خبری الجزیره، رسانه‌های عبری گزارش دادند که این پهپاد از سمت یمن به سوی منطقه ایلات شلیک شده است.

شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی به نقل از ارتش این رژیم مدعی شد که سامانه‌های پدافند هوایی موفق به رهگیری و انهدام این پهپاد در منطقه ایلات شده‌اند.

تصاویری منتشر شده که فرار ده‌ها صهیونیست به پناهگاه در ایلات را پس از فعال شدن آژیرهای هشدار نشان می‌دهند.

در همین راستا، جبهه داخلی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که به‌ دنبال رصد نفوذ یک پهپاد دیگر، آژیرهای هشدار در شهر ایلات در جنوب اراضی اشغالی بار دیگر فعال شده است.

این در حالی است که رسانه‌های عبری نوشتند: حمله مشترک ایران، یمن و لبنان به فلسطین اشغالی انجام شده و آژیر خطر در صدها شهرک و منطقه در مرکز و جنوب فلسطین اشغالی به صدا درآمد.

طبق این گزارش‌ها، پس از به صدا درآمدن آژیر خطر در صدها شهرک و منطقه در مرکز و جنوب فلسطین اشغالی، صدای انفجارهای بلند و پی در پی شنیده شد.

فرماندهی جبهه داخلی اسرائیل نیز اعلام کرد: پس از شناسایی حمله موشکی ایران به اشدود و عسقلان، هشدار اولیه جدیدی صادر شد.

پس از به صدا درآمدن آژیر خطر در تل‌آویو، منطقه قدس، مناطقی در مرکز فلسطین اشغالی و تعدادی از شهرک‌های کرانه باختری، صدای انفجارهای بزرگ و پی در پی شنیده شد.

تاکایجی: ژاپن تمام تلاش خود را برای برقراری صلح به کار می گیرد

سانائه تاکایچی نخست وزیر ژاپن امروز دوشنبه در سخنانی اعلام کرد که به دنبال صلح در منطقه است.

نخست وزیر ژاپن در پاسخ به سئوال یکی از نمایندگان پارلمان درباره تجاوز آمریکایی- صهیونیستی به ایران گفت: ژاپن تمامی تلاش خود را برای بازگرداندن صلح و ثبات به کار خواهد گرفت.

این در حالیست که ژاپن به عنوان یکی از واردکنندگان اصلی انرژی، بخش عمده‌ای از نفت مورد نیاز خود را از منطقه غرب آسیا تأمین می‌کند و وابستگی بالایی به مسیر تنگه هرمز دارد.

گفتنی است که وی ۱۰ فروردین ماه در این خصوص گفته بود: زمان مناسب برای برگزاری مذاکرات (با ایران) را بر اساس منافع ملی و از دیدگاهی جامع ارزیابی خواهم کرد.

کالامار: هدف قرار دادن زیرساخت های ایران جنایت جنگی است

آگنس کالامار دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل امروز دوشنبه در سخنانی اعلام کرد که تهدیدات رئیس جمهور آمریکا مبنی بر هدف قرار دادن زیرساخت های انرژی در ایران به مثابه جنایت جنگی است.

بر اساس اعلام این رسانه، دبیرکل سازمان عفو بین‌ الملل گفت: این تهدیدات، پیام زننده‌ ای دارد مبنی بر اینکه غیرنظامیان ایران بیش از دیگران از نابودی تاسیسات انرژی و پل‌ ها متضرر خواهند شد، زیرا در این صورت از برق، گرمایش و آب محروم شده و راه فراری از این حملات نخواهند داشت.

آگنس کالامار سپس اضافه کرد: چه بسا این تهدیدات موجی از جنایت جنگی باشد.

لوکاشنکو: جنگ علیه ایران ضعف آمریکا را آشکار کرد

الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس در دیدار امروز خود با تالاتبک ماسادیکوف، دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی در مینسک گفت: ایران کشوری قدرتمند با سنت‌های دیرینه است. خطرناک‌ترین چیزی که امروز آمریکا با آن روبروست، این است که آمریکایی‌ها ضعف خود را نشان داده‌اند. برای آنها، دشمن اصلی، همانطور که همیشه می‌گفتند، چین بود. اما امروز آمریکایی‌ها متوجه شده‌اند که هرگز نمی‌توانند چینی‌ها را شکست دهند، چرا که وضعیت ایران بهترین گواه بر این مدعاست.

وی به لزوم توجه به وضعیت بین المللی اشاره و تاکید کرد که سازمان پیمان امنیت جمعی نیز باید از آنچه در حال وقوع است، به ویژه در مورد حوادث در ایران، درس‌های مناسبی بگیرد.

حملات سنگین موشکی ایران

در پی حملات موشکی اخیر جمهوری اسلامی ایران به سرزمین‌های اشغالی تخریب و ویرانی گسترده‌ای در تعدادی از مناطق تل آویو بزرگ ایجاد شده است.

بر اساس این گزارش ۲۷ موضع در منطقه تل آویو بزرگ هدف اصابت موشک‌های بارشی ایران قرار گرفته است. منابع صهیونیستی همچنین از اصابت موشک‌های ایرانی به یک منزل در منطقه رمات گان در مرکز سرزمین‌های اشغالی خبر دادند.نیروهای امدادی رژیم صهیونیستی از زخمی شدن ۴ نفر در منطقه رمات گان واقع در مرکز سرزمین‌های اشغالی خبر دادند .

همزمان مقاومت اسلامی لبنان نیز شهرک کریات شمونه را با موشک‌های خود هدف قرار داد. منابع رسانه‌ای رژیم صهیونیستی همچنین از به صدا درآمدن آژیرهای خطر در شهرک نهاریا و اطراف آن خبر دادند. در عکا و اطراف آن نیز آژیرهای خطر فعال شدند و لحظاتی بعد صدای انفجارهای شدیدی در این شهر به گوش رسید.

منابع رسانه‌ای رژیم صهیونیستی میزان تخریب‌های موج اخیر حملات موشکی ایران به سرزمین‌های اشغالی را بسیار بالا توصیف کردند. در همین رابطه چندین ساختمان به صورت کامل در نتیجه این حملات تخریب شده و ده ها خودروها در نتیجه اصابت موشک های بارشی به آتش کشیده شدند.

از سوی دیگر در حملات موشکی اخیر ایران به شهر حیفا ۴ صهیونیست به هلاکت رسیدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در اظهاراتی نسبت به کشته شدن این چهار نفر ابراز تاسف کرد.

منابع صهیونیستی از موج جدید موشکی ایران به اراضی اشغالی خبر دادند. کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی گزارش داد که موشک بارانی ایران تل آویو را هدف قرار داده است.

منابع اسرائیلی اعلام کردند که به دنبال حملات موشکی ایران صدای انفجار در تل آویو و قدس اشغالی شنیده شد.

این منابع از اصابت موشک های ایران به مناطق مختلف تل آویو و نیز پتخ تکفیا در شرق تل آویو و همچنین صدای انفجارهای شدید در مرکز فلسطین اشغالی خبر دادند.

به گفته منابع صهیونیستی موشکی به منطقه صنعتی در پتخ تکفیا اصابت کرده است.

رسانه های اسرائیلی اعلام کردند که برای هشتمین بار از بامداد امروز صدای آژیر خطر در تل آویو بزرگ به صدا درآمد.

۶ عملیات حزب الله لبنان علیه رژیم صهیونیستی در کمتر از نصف روز

نیروهای حزب الله لبنان در کمتر از نصف روز، ۶ عملیات را علیه اهداف مهم و راهبردی رژیم صهیونیستی انجام داده و شهرک های صهیونیستی و پایگاه های نظامی آنها را هدف قرار دادند.

مقاومت اسلامی لبنان در ادامه اجرای عملیات‌های ضد صهیونیستی روزانه خود در چارچوب نبرد «العصف المأکول» تعدادی دیگر از مواضع حساس در داخل اراضی اشغالی فلسطین را هدف قرار داد. عملیات های امروز نشان‌دهنده توانمندی روزافزون مقاومت در مانور و حفظ سرعت عملیات نظامی است، به طوری که از سحرگاه امروز، تعداد عملیات‌های مقاومت به ۶ عدد رسیده است.

کارشناسان و تحلیلگران نظامی تأکید دارند که گسترش دامنه عملیات ها، عاملی مؤثر در تضعیف جبهه داخلی رژیم صهیونیستی و ایجاد فشار مستمر بر رژیم و گسترش دایره تهدیدات علیه آن است.

بر اساس بیانیه های حزب الله لبنان، در چارچوب هشداری که مقاومت اسلامی به تعدادی از شهرک‌های شمال فلسطین اشغالی داده بود، رزمندگان حزب‌الله در ساعت ۲:۳۰ بامداد شهرک لیمان را با یک موشک هدف قرار دادند. آنها در بیانیه دوم خود تأکید کردند که شهرک حورفیش را نیز با یک موشک هدف قرار داده‌اند.

بیانیه سوم مقاومت اسلامی شامل هدف قرار دادن شهرک شلومی توسط رزمندگان حزب‌الله با یک موشک بود. حزب الله تاکید کرد که در ساعت ۳:۱۵ بامداد نیز شهرک نهاریا را با یک موشک هدف قرار داده‌ است.

بیانیه اول، دوم و سوم مقاومت اسلامی لبنان نشان‌دهنده اصرار رزمندگان بر هدف قرار دادن شهرک‌های صهیونیست نشین در شمال سرزمین های اشغالی که با هدف آواره کردن شهرک‌نشینان و تخلیه این شهرک‌ها صورت می گیرد.

بر اساس بیانیه پنجم مقاومت اسلامی لبنان، رزمندگان حزب‌الله در ساعت ۱۱ صبح، تجمع خودروها و سربازان ارتش صهیونیستی در منطقه «بوابه فاطمه» در مرز لبنان و فلسطین را با یک موشک هدف قرار دادند.

بوابه فاطمه، یا گذرگاه کفرکلا، یک نقطه مرزی نمادین و تاریخی است که در شهر کفرکلا در جنوب لبنان واقع شده و لبنان را از شهرک المطلة در اراضی اشغالی فلسطین جدا می‌کند. این منطقه همچنین ورودی شمالی اراضی اشغالی به سمت شهرک المطلة محسوب می‌شود، که منطقه‌ای مرتفع است و به کسی که بر آن مسلط باشد، توانایی رصد آتش متقابل را می‌دهد.

بیانیه ششم مقاومت اسلامی لبنان شامل هدف قرار دادن تجمع خودروها و سربازان ارتش صهیونیستی در موقعیت ابل القمح توسط رزمندگان مقاومت اسلامی بود که در ساعت ۱۱:۱۵ صبح با یک موشک انجام شد.

ابل القمح یکی از روستاهای فلسطینی آواره شده است که دارای نمادگرایی تاریخی و جغرافیایی خاصی است. این روستا چسبیده به مرز لبنان در منطقه کفرکلا و بوابه فاطمه است و با توجه به موقعیت استراتژیکی که دارد، یک منطقه نظامی بسته محسوب می‌شود. تپه‌هایی که ابل القمح بر روی آنها قرار دارد، نقاط رصد و درگیری محسوب می‌شوند. به این ترتیب موشک‌های شلیک شده از جنوب لبنان آنها را هدف قرار می‌دهند تا از تحرکات نظامی صهیونیستی در آنها جلوگیری کنند.

حملات جدید رژیم صهیونیستی به لبنان

همزمان المیادین از حمله پهپاد رژیم صهیونیستی به یک خودرو در جاده الرشیدیه در شهرستان صور خبر داد.

جنگنده های اسرائیلی شهرک نبطیه الفوقا در جنوب لبنان را بمباران کردند. همچنین شهرک انصاریه در صیدا در جنوب لبنان نیز هدف قرار گرفت.

حملات دشمن اسرائیلی آمریکایی به حشد شعبی عراق

نیروهای حشد العشبی عراق اعلام کردند که دو مرکز وابسته به این نیروها در شهرهای نینوا و صلاح‌الدین امروز دوشنبه هدف تجاوز هوایی هواپیماهای آمریکایی صهیونیستی قرار گرفت.

هیئت حشد الشعبی در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که تجاوز اول علیه مقر اطلاعات تیپ (۲۵) در فرماندهی عملیات نینوا در منطقه الحضر صورت گرفت.

حمله دوم نیز گردان چهارم وابسته به تیپ (۵۲) در فرماندهی عملیات شمال و شرق دجله را هدف قرار داد. این حمله با ۴ موشک باران هوایی علیه مواضع حشد الشعبی در فرودگاه الحلیوه در شهرستان طوز خورماتو وابسته به شهر صلاح‌الدین انجام شد.

این بیانیه اشاره کرد که این تجاوز هوایی هیچ تلفات انسانی در پی نداشته است.

موضع گیری جدید روسها درباره تحولات خاورمیانه

کرملین اعلام کرد: تنش‌ها در خاورمیانه رو به افزایش است و سراسر منطقه در وضعیت آشفتگی قرار دارد. اکنون همه ما پیامدهای تنش در منطقه، از جمله بر اقتصاد جهانی، را شاهدیم.

همچنین کرملین بیان کرد که از اظهارات ترامپ درباره تنگه هرمز مطلع شده و ترجیح می‌دهد درباره آن اظهارنظر نکند.

کرملین اعلام کرد: پیش از آغاز درگیری‌ها در منطقه هشدار داده بودیم که این پیامدها اجتناب‌ناپذیر است. پیامدهای تجاوز به ایران از جمله بر اقتصاد جهانی بسیار جدی است و دامنه درگیری ها گسترش یافته است.

دیدگاه تحلیلگر یمنی

بن درور یمینی تحلیلگر روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارانوت اذعان کرد، دوره پیروزی ها گذشته است. سیاستمداران باید واقعیت ها را بپذیرند و دیگر شعارهای توخالی نداده و از اصطلاحاتی خیال پردازانه مانند پیروزی مطلق دم نزنند.

وی در ادامه افزود، مطرح کردن ادعای شکست حزب الله و ایران ممکن است به یک شوک ناامید کننده برای صهیونیست ها تبدیل شود چرا که نمی توان به یک پیروزی قاطع در برابر ایران دست یافت همان طور که نمی توان حزب الله را خلع سلاح کرد.

یمینی اضافه کرد، حرف های زیاد، پیروزی نمی سازد. بمباران، کشتار و تخریب را نمی توان پیروزی واقعی نامید. در غزه نیز بعد از ۲ سال پیروزی واقعی محقق نشد و حماس همچنان ایستاده است.

حمله آمریکایی - صهیونیستی به مراکز حشد الشعبی در عراق

پنجشنبه گذشته نیز حملاتی علیه گردان چهارم وابسته به تیپ (۱۴) و تیپ (۳۰) در نینوا صورت گرفت. مقاومت عراق عملیات خود را در چارچوب پاسخ به تجاوز مستمر آمریکایی-صهیونیستی به کشورش از زمان تجاوز آمریکایی- صهیونیستی به ایران آغاز کرد.

از سوی دیگر احمد الحمیداوی دبیرکل گردان‌های حزب‌الله در عراق با صدور هشداری شدید گفت: دشمنان بدانند که اگر بخواهند تنگه هرمز را به زور باز کنند، سکوهای نفت یا گاز را نخواهند یافت. وی تأکید کرد که معادله امروز روشن است: یا امنیت برای همه یا ناامنی برای همه.

همزمان با این مواضع، گردان های «اولیاء الدم» نیز تصاویری از عملیات هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکایی در منطقه را منتشر کرد و بر ادامه عملیات مقاومت اسلامی در پاسخ به این تجاوزات تأکید نمود.

روایت روزنامه صهیونیستی از ابعاد شکست ترامپ در برابر ایران

یک روزنامه صهیونیستی ضمن تشریح ابعاد شکست دونالد ترامپ در جنگ با ایران نوشت که ضعف آشکار ارتش آمریکا در این جنگ می‌تواند کشورهایی مانند روسیه و چین را به تقابل با آمریکا تشویق کند.

روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت، اعلام کرد که مقامات امنیتی رژیم صهیونیستی با انتقاد از عملکرد آمریکا در جنگ علیه ایران، سرنگونی هواپیماهای جنگی آمریکایی توسط ایران را یک اتفاق بد دانستند.

این روزنامه عبری زبان افزود که وضعیت زمانی بسیار بدتر می‌شود که مشخص شود سه مورد اصابت شدید هواپیماهای آمریکایی طی ۲۴ ساعت در آخر هفته گذشته رخ داده است.

بر اساس این گزارش، منابع امنیتی صهیونیستی تاکید کردند که این حوادث نشان می‌دهد که ارتش آمریکا مدت‌هاست نبردی از این نوع را تجربه نکرده و برای جنگی چند روزه آماده شده بود و مطمئن بود که حاکمیت ایران در مدت کوتاهی سرنگون خواهد شد.

منابع اسرائیلی افزودند که ارتش آمریکا گرچه ارتشی قدرتمند است، اما هوشمند نیست و خود را برای بستن تنگه هرمز آماده نکرده بود.

یدیعوت افزود که آمریکا در توانایی خود برای دفاع از کشورهای عربی خلیج فارس، به ویژه در جنگی که خود زمان آغاز آن را تعیین کرده بود و ماه‌ها برای آماده‌سازی آن فرصت داشت، شکست خورد.

بر اساس این گزارش، ترامپ در تلاش برای ایجاد بازدارندگی مؤثر در برابر ایران شکست خورده است. ایرانی‌ها با قدرت بیشتر در این جنگ ایستاده اند و در این راه از بستن تنگه نیز ابایی نداشتند و ترامپ یا نتانیاهو پاسخی به این چالش ندارند.

به نوشته این روزنامه صهیونیستی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم بر خلاف ادعاهایش در زمینه مشارکت برابر با ترامپ در جنگ، نه تنها در تصمیم‌گیری در مورد زمان و چگونگی پایان جنگ، دخالتی ندارد؛ بلکه حتی نمی‌داند این اتفاق چه زمانی رخ خواهد داد.

این مقام امنیتی تاکید کرد که وضعیت کنونی که نشان دهنده ضعف آشکار ارتش آمریکا است، می‌تواند کشورهایی مانند روسیه و به ویژه چین را تشویق کند تا استفاده از زور در برابر آمریکا را برای دستیابی به اهداف خود جدی‌تر بررسی کنند.

روزنامه‌ فرانسوی: ترامپ از کاخ سفید برای سود شخصی خود سوء استفاده می کند

یک روزنامه فرانسوی با اشاره به سوء استفاده دونالد ترامپ از پست ریاست جمهوری برای افزایش سود شخصی خود نوشت که وی در طول دو دوره ریاست جمهوری بالغ بر ۴ میلیارد دلار از طریق رانت و رشوه سود آوری داشته است.

روزنامه فرانسوی لو پوان گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا به تازگی با اتهامات گسترده ای مبنی بر تبدیل موقعیت خود در کاخ سفید به بستری برای رانت اقتصادی و کسب سود هنگفت مالی مواجه شده است و کارشناسان تصمیم گیری های سیاسی او را به منافع اقتصادی‌اش مرتبط می‌سازند.

فرانسوا میگه، روزنامه‌نگار فرانسوی در این مطلب تاکید کرد که دونالد ترامپ کاخ سفید را به چیزی شبیه به یک ماشین پول‌سازی تبدیل کرده است.

این روزنامه می افزاید که «هربرت ورتهایم» که با ثروتی بالغ بر ۳.۵ میلیارد دلار در رتبه ۱۰۴۴ میلیاردرهای جهان قرار دارد، با پرداخت رشوه ای دو میلیون دلاری توانست قرار ملاقات و بازدید خصوصی از کاخ سفید را دریافت کند.

این نویسنده فرانسوی می افزاید که بر اساس اعلام مجله نیویورکر، مجموع درآمدهای ترامپ از مسیر دو دوره ریاست جمهوری اش بالغ بر ۴ میلیارد دلار بوده است.

الکساندر کولی و دانیل نیکسون، دو تن از کارشناسان علوم سیاسی نیز معتقدند که ترامپ از سیاست خارجی برای افزایش ثروت شخصی خود و خدمت به حلقه کوچکی از نزدیکانش سوءاستفاده کرده است.

این دو نفر می افزایند که ترامپ قبل از رسیدن به قدرت، ثروت زیادی داشت که به او امکان داد از حقوق ریاست‌جمهوری ۴۰۰ هزار دلاری خود در سال صرف نظر کند، اما مسیر سیاسی او به سودآورترین مسیر در تاریخ ریاست جمهوری آمریکا تبدیل شد.

بر اساس اعلام این گزارش، باشگاه مارآلاگو در پالم بیچ، که محل اقامت ترامپ و یک باشگاه خصوصی است، مرکز اصلی درآمد زایی ترامپ از ریاست جمهوی آمریکا است. هزینه‌های عضویت در این مرکز در سال ۲۰۱۶ از ۲۰۰ هزار دلار به یک میلیون دلار افزایش یافته است و علاوه بر این مبلغ نیز سالیانه هزینه ای بالغ بر ۳۲ هزار دلار از حدود ۵۰۰ عضو منتخب این باشگاه دریافت می شود.

این باشگاه به اعضای خود امکان ملاقات با شخصیت‌های برجسته مانند ایلان ماسک و جف بزوس، و رهبران برخی کشورها نظیر الکساندر استوب، رئیس‌جمهور فنلاند، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین را می‌دهد.

این عمارت ۱۲۶ اتاقه در طول یک دهه حدود ۱۲۵ میلیون دلار سود کسب کرد، اما این مبلغ با درآمدهای ترامپ از ارز دیجیتال قابل مقایسه نیست. ترامپ ارزهای دیجیتال به نام خود و همسرش راه‌اندازی کرد و به فرزندانش اجازه داد از نام تجاری او در شرکت «آمریکن بیت‌کوین» در ازای ۳۰ درصد سهام استفاده کنند. پیش‌بینی‌ می شود سود این فعالیت‌ها از ۳ میلیارد دلار فراتر خواهد رفت.

این گزارش با اشاره به هدیه یک هواپیمای بوئینگ ۷۴۷-۸ از سوی قطر به وی نوشت که ارزش این هواپیما ۱۸۰ میلیون دلار می‌رسد. ترامپ مکانیسم‌های مبارزه با فساد را از بین برده و محدودیت‌ها را برای مقامات آمریکایی لغو کرده و قوانین ضد رشوه بین‌المللی را به حالت تعلیق درآورده است.

نیویورک تایمز: ایران به رویای جنگ افروزی آمریکا پایان داد

روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نوشت که ایران به رویای آمریکا در ورود به جنگ ها از راه دور و پیروزی در آن بر اساس الگوریتم هوش مصنوعی پایان داد.

با تشدید تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران از یک ماه پیش تاکنون، تحولات این جنگ نشان می‌دهد که رویای آمریکایی«جنگ از راه دور» که به شدت وابسته به هوش مصنوعی است، بر فراز سرزمین‌های وسیع ایران و ناهمواری هایش در هم شکسته است.

«مارک گوستاوسون» افسر سابق اطلاعاتی و «جاستین کوزلین» مدیر سابق بخش محصولات در شرکت گوگل در مقاله‌ای در روزنامه نیویورک تایمزبا اشاره به این موضوع اعلام کردند که با وجود مزایای هوش مصنوعی در شناسایی اهداف، واقعیت‌های میدانی نشان می دهد حل و فصل جنگ با ایران با این روش دشوار است.

این مقاله می افزاید که محاسبات استراتژیک مربوط به ایران همواره مبهم بوده است، زیرا استراتژیست های نظامی می‌دانستند که هرگونه تلاش برای سرنگونی حاکمیت ایران یا توقف برنامه هسته‌ای این کشور به نیروهای زمینی عظیمی نیاز دارد که به معنای تلفات سنگین آمریکایی‌ها است.

معاریو مدعی شد: عملیات احتمالی حزب الله در به اسارت گرفتن صهیونیست ها

ارتش رژیم صهیونیستی ضمن اذعان به وجود شکاف عمیق بین برآوردهای اطلاعاتی و واقعیت میدانی در جنگ علیه حزب‌الله، از طرح احتمالی این حزب برای اسارت صهیونیست ها در پی عدم تخلیه شهرک های شمالی خبر داد.

روزنامه صهیونیستی معاریو گزارش داد که حزب‌الله همچنان قادر است روزانه ۲۵۰ موشک به سمت نیروهای اسرائیلی در شمال رودخانه لیطانی و شهرک‌های صهیونیست نشین شمال سرزمین های اشغالی شلیک کند.

از سوی دیگر سرلشکر رافی میلو فرمانده منطقه شمالی ارتش صهیونیستی فاش کرد که ارتش اسرائیل به اندازه کافی برای نبرد با حزب الله آماده نبوده و از کمبود اطلاعات نظامی، هواپیما و سازماندهی رنج می‌برد، علاوه بر اینکه مشکلاتی در فرماندهی جبهه داخلی رژیم صهیونیستی نیز وجود دارد.

منابع نظامی توضیح دادند که برنامه اصلی، حمله گسترده به لبنان در زمستان و سپس حمله به ایران در تابستان بود، اما اغتشاشات در ایران منجر به تغییر مسیر و اولویت دادن به حمله به ایران شد.

بر اساس این گزارش، با وجود استقرار چهار تیپ نظامی فرماندهی منطقه شمالی و یک تیپ ذخیره ارتش اسرائیل در لبنان، تل آویو همچنان قادر به دستیابی به دستاوردهای نظامی که منجر به فروپاشی حزب‌الله شود، نیست.

این منابع افزودند که نیروی هوایی رژیم صهیونیستی تمام توانایی‌های خود را در آسمان لبنان به کار نمی‌گیرد، زیرا مشغول نبرد در ایران است که جبهه اصلی محسوب می‌شود، لذا حملات هوایی در لبنان به کمک نیروهای زمینی و عملیات اطلاعاتی در عمق لبنان و بیروت و بقاع محدود می‌شود.

از سوی دیگر گزارش‌های رسانه ای فاش کردند که ارتش رژیم صهیونیستی این بار تصمیم گرفته است که صهیونیست های ساکن شهرک های شمالی فلسطین اشغالی را تخلیه نکند. ناظران سیاسی این تصمیم را تلاشی برای جلوگیری از تکرار سناریوی آوارگی صهیونیست ها طی جنگ گذشته دانستند. این در حالی است که ممکن است حزب‌الله استراتژی خود را برای به اسارت گرفتن نظامیان صهیونیست در لبنان به اجرا بگذارد.

روزنامه ترکیه‌ای: ایران می‌تواند دلار را تضعیف کند؛ برگ برنده تهران

روزنامه ترکیه‌ای آیدینلیک گزارش داد، تشدید کنترل ایران بر تنگه هرمز می‌تواند به سیستم دلارهای نفتی ضربه بزند و موازنه قدرت در بازارهای جهانی انرژی را تغییر دهد.

در این گزارش آمده است، کنترل ایران بر تنگه هرمز به این کشور قدرت می دهد بر تجارت جهانی نفت تأثیر گذاشته و جایگاه دلار را تضعیف کند. تقریباً ۲۰ درصد از نفت جهان از تنگه هرمز عبور می‌کند و آن را به نقطه‌ای حیاتی در سیستم انرژی جهانی تبدیل کرده است.

در این گزارش تاکید شده است، اگر نفوذ ایران در تنگه هرمز همچنان افزایش یابد تهران نه تنها دستاوردهای اقتصادی قابل توجهی محقق می کند بلکه به یک اهرم فشار ژئوپلیتیک قدرتمند دست می یابد. چنین سناریویی می‌تواند به اقدام برخی کشورها برای جایگزین کردن ارزهای دیگر برای پرداخت‌ها مبالغ انرژی منجر شود که در نهایت باعث تضعیف جایگاه دلار خواهد شد.

هزینه های سرسام آور جنگ علیه ایران

سایت Iran War Cost Tracker که در حوزه بررسی هزینه های تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران فعالیت می کند گزارش داد که این هزینه ها از ۴۲ میلیارد دلار طی ۳۷ روز گذشته است.

در این گزارش آمده است، آمارهای ارائه شده مبنی بر بیانیه ها و گزارش های پنتاگون خطاب به کنگره آمریکا طی روز ۱۰ مارس تدوین شده به طوری که اعلام شد شش روز نخست این عملیات بیش از ۱۱ میلیارد دلار هزینه داشته است.

بعد از آن پنتاگون اعلام کرد که برای تخصیص روزانه یک میلیارد دلار به این جنگ تلاش می کند.

لازم به ذکر است که ایران تاکنون تجهیزات گران قیمت آمریکا در منطقه از جمله یک هواپیمای ۵۰۰ میلیون دلار و رادارهای معروف این کشور را منهدم کرده است. روزنامه اقتصادی صهیونیستی کالکالیست روز یکشنبه فاش کرد که تل آویو از آغاز جنگ خود علیه ایران و لبنان تقریباً ۱۵ میلیارد دلار هزینه متحمل شده است و انتظار می‌رود که این رقم در دوره آینده با ادامه جنگ و گسترش پیامدهای اقتصادی آن افزایش یابد.

اسکات ریتر: آمریکا و تل‌آویو نمی‌توانند ادامه دهند؛ ترامپ توهم دارد

اسکات ریتر تحلیلگر نظامی و افسر پیشین اطلاعات نیروی دریایی آمریکا اذعان کرد، اوضاع آمریکا بدتر خواهد شد چرا که ترامپ هرگز به اشتباه خود درباره اقدام نظامی علیه خاورمیانه اعتراف نخواهد کرد.

وی اضافه کرد: آمریکا و تل آویو نمی توانند به همین منوال ادامه دهند. آمریکا عملا از هم فروپاشیده و راهکاری در اختیار ندارد. هیچ راه حلی در قبال تنگه هرمز وجود ندارد. ایرانی ها زمام امور را به دست دارند.

ریتر تصریح کرد: آمریکا در خاورمیانه بدون درنظر گرفتن واقعیت های نظامی عمل می کند. ترامپ در جهانی از توهم به سر می برد چرا که نمی تواند به اشتباه خود اعتراف کند. اگر حمله زمینی علیه ایران انجام شود همه نظامیان کشته می شوند.

هشدار تند جنبش نجبای عراق به آمریکا

«عبدالقادر الکربلایی» معاون نظامی جنبش نجباء عراق گفت: ترامپ و هوادارانش باید بدانند که نیروگاه‌های آن‌ها در منطقه نیز اهداف مشروعی برای ما هستند و هیچ خط قرمزی در این زمینه وجود ندارد.

همزمان با این موضع‌گیری طی شب گذشته گزارش‌های میدانی از حمله جدید به مواضع نظامیان خارجی در شمال عراق خبر دادند.

آثار اصابت موشک های ایرانی در اراضی اشغالی

جدیدترین عملیات موشکی ایران باعث به راه افتادن آتش سوزی در تل آویو و دیگر مناطق اراضی اشغالی شده است.

رسانه های عبری گزارش دادند، بر اثر موج موشکی جدید ایران آژیرهای خطر در تل آویو و مناطق گسترده ای از اراضی اشغالی به صدا درآمدند.

همچنین گزارش شده که یک موشک ایرانی با کلاهک بارشی بر فراز تل آویو و مناطق مرکزی منفجر شده است. بمب های جداشونده از این موشک به مناطقی از تل آویو بعد از ناکامی پدافند رژیم صهیونیستی در رهگیری آن اصابت کرده است.

شبکه قدس نیز از دیده شدن ستون های دود در تل آویو و به راه افتادن آتش سوزی در این منطقه خبر داد.

همچنین اصابت هایی در بتیح تکفا واقع در مرکز اراضی اشغالی گزارش شده است. بمب های جداشونده از موشک ایران به ۱۵ نقطه در مرکز اراضی اشغالی اصابت کرده است.

۳۱ عملیات حزب الله علیه رژیم صهیونیستی طی یک روز

حزب الله لبنان اعلام کرد که تنها طی روز یکشنبه ۳۱ عملیات علیه مواضع دشمن صهیونیستی و شهرک های شمال اراضی اشغالی انجام داده است.

بر اساس این گزارش، رزمندگان لبنانی شهرک اشغالی لیمان را با موشک های خود هدف قرار دادند.

در عملیات نیروهای حزب الله همچنین شهرک شلومی هدف قرار گرفت.

روسیا الیوم: موشک ایران به یک نقطه راهبردی در تل‌آویو اصابت کرده است

خبرنگار شبکه روسیا الیوم مستقر در اراضی اشغالی گزارش داد که به نظر می رسد موشک ایران به یک مکان راهبردی در تل آویو اصابت کرده اما انتشار تصاویر و ویدئوهای مربوط به این منطقه ممنوع است.

در این گزارش به وقوع انفجار شدید در آسمان مناطق مرکزی اراضی اشغالی بر اثر حمله موشکی ایران اشاره شده است.

رسانه های عبری نیز از برجای ماندن ویرانی های گسترده در تل آویو بزرگ و اصابت بمب های جداشونده از موشک ایران به ۱۵ نقطه خبر دادند.

هشدار شدیداللحن گردان‌های حزب الله عراق به دشمنان ایران

احمد الحمیداوی دبیرکل گردان های حزب الله عراق اعلام کرد: دشمنان بدانند اگر بخواهند با زور تنگه هرمز را باز کنند دیگر اثری از سکوی های نفتی و گازی نخواهند دید.

وی اضافه کرد: معادله امروز کاملا آشکار است، یا امنیت برای همه یا برای هیچ کس.

الحمیداوی تصریح کرد: دشمنان شروع به درخواست از طرف‌های مختلف برای میانجی گری آتش‌بس کرده‌اند تا بتوانند نیروهای پراکنده خود را جمع کنند. معادلات جهانی پس از ترور رهبر شهید ایران در حال تغییر است.

وی به اجرای عملیات از سوی گروه مقاومتی سوریه اشاره کرد و گفت: جبهه سوریه نیز وارد جنگ دفاعی ما شده است که پیامدهای جدی برای دشمنان خواهد داشت.