به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حیدری صبح شنبه در کمیسیون فنی عمرانی و حمل و نقل و ترافیک شورا با گرامیداشت یاد شهدای جنگ رمضان و به ویژه رهبر شهید ایران اسلامی، اظهار کرد: امید که سال جدید توأم با پیروزی و ظهور ولیعصر (عج) و توفیقات روزافزون شهروندان و هموطنان باشد.

وی با بیان اینکه در همدان حادثه‌های ناشی از تجاوز دشمن شدید نبوده است، گفت: بسیار پسندیده است که ساختارهای مدیریت بحران شهری و استانی حرکت به سوی پیاده‌سازی سامانه‌های هشدار زود هنگام در حوادث و بلایا را دنبال کنند.

رئیس کمیسیون فنی عمرانی و حمل و نقل و ترافیک شورای شهر همدان بیان کرد: از آغاز جنگ رمضان تا به امروز در تجاوزهای صورت گرفته به شهر همدان، شهرداری جبران خسارت را انجام داده است و شاید بتوان گفت برخی دستگاه‌های مسئول در زمینه جبران خسارات، سرعت عمل درخور نداشته‌اند.

حیدری با بیان اینکه بهتر است که رده‌هایی از هشدار سریع فعال شود، افزود: ارسال هشدار سریع برای مسئولان مربوطه از جمله مدیریت بحران در بخش‌های مختلف ضروری است.

رئیس کمیسیون فنی عمرانی و حمل و نقل و ترافیک شورای شهر همدان ادامه داد: سرعت بیش از ۱۰۰ کیلومتر خودروها از سوی دوربین‌های کنترل سرعت ثبت و علاوه بر اعمال قانون به دادستانی ارسال می‌شود.

حیدری در ادامه با اشاره به نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی بیان کرد: نوسازی ۶۱ دستگاه ون یکی از بزرگ‌ترین اتفاقات این دوره بود که این اقدام قابل تقدیر است.

وی با تقدیر از تلاش‌های نماینده ولی فقیه در همدان، شهردار، نمایندگان مردم همدان در مجلس و شورای شهر در نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی به ویژه ون تاکسی‌ها، یادآور شد: ناوگان تاکسیرانی در شرایط حساس کنونی کف میدان است و در تجمعات شبانه در بیعت با رهبری شاهد حضور با شکوه تاکسی‌داران هستیم.

مدیریت شرایط کنونی نیازمند هماهنگی بین مدیران و دستگاه‌ها است

عضو شورای شهر همدان نیز با بیان اینکه کارهای بحران، محور و مبنا می‌طلبد، اظهار کرد: در شرایط کنونی باید مسئولان ارشد تدبیرهای لازم را داشته باشند.

علی‌اکبر نظری با تأکید بر اینکه تدابیر بسیاری در مقابله با حملات و مدیریت شرایط لازم است، گفت: کوچک‌ترین تخطی و قصور در حوادث ناشی از حملات موجب فاجعه می‌شود و باید هماهنگی‌های لازم بین دستگاه‌ها و مدیران از قبل برنامه‌ریزی شود.

وی با یادآوری این مهم که باید با مدیریت کامل و صحیح در این مسائل ورود شود، بیان کرد: ایجاد هماهنگی بین مدیران در مواجهه با بحران و شرایط کنونی نیازمند برگزاری جلسات و مکاتباتی است که تحقق این مهم نیازمند ورود مدیریت ارشد استان و شهرستان است.