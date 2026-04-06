۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۲۸

آزادراه خرم‌آباد - بروجرد مسدود شد

خرم‌آباد - معاون عمرانی استانداری لرستان از مسدودشدن آزادراه خرم‌آباد - بروجرد در پی حمله هوایی دشمن صهیونی - آمریکایی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مجیدی صبح امروز دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: بر اثر حمله دشمن صهیونی- آمریکایی، محور آزادراه خرم‌آباد - بروجرد تا اطلاع ثانوی مسدود است.

وی گفت: تا زمان رفع مشکل، تردد از محور قدیم خرم‌آباد - بروجرد، صورت می‌گیرد.

معاون عمرانی استانداری لرستان، ادامه داد: زمان بازگشایی این محور، اطلاع‌رسانی می‌شود.

مجیدی، گفت: این حمله صبحگاه امروز صورت گرفت.

وی با اشاره به حضور تیم‌های راهداری و عوامل آزادراه در محل، تصریح کرد: هم اکنون اقدامات لازم در خصوص مرمت و بازگشایی مجدد در دست انجام است تا هرچه زودتر تردد در این محور برقرار شود.

