هم نفسی ورزش، فرهنگ و طبیعت با غرس ۴۰ اصله نهال در شهرکرد

به گزارش خبرگزاری مهر، این سازمان در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای (حفظه الله)، درباره اهمیت کاشت نهال و گسترش فضای سبز شهری شهرداری شهرکرد با همکاری اداره کل ورزش و جوانان استان، بسیج ورزشکاران استان و زورخانه پوریای ولی، آیین میراث سبز پهلوانی را در پارک تهلیجان جنوبی برگزار نمود.

در ادامه شرکت کنندگان اقدام به کاشت ۴۰ اصله نهال از گونه های مقاوم نارون نمودند.

محمدحسین واحدیان، شهردار شهرکرد، در حاشیه این آیین با تاکید بر جایگاه ویژه ورزش های زورخانه ای در فرهنگ ایرانی، اظهار داشت: ورزش های زورخانه ای متفاوت از دیگر رشته های ورزشی، فرهنگ پهلوانی و منش امیرالمومنین حضرت علی (ع) را ترویج می دهند. با چنین الگو گیری ارزشمندی، باید استقامت، ایستادگی و روحیه مقاومت در برابر دشمن را سرلوحه خود قرار دهیم.

وی همچنین گسترش فضای سبز را اقدامی مهم در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی شهروندان دانست.

مسعود حبیبی، رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شهرکرد، نیز با اشاره به نقش پیشران پهلوانان در فرهنگ سازی، گفت: مشارکت جامعه ورزشی در چنین برنامه هایی می تواند الگویی برای سایر گروه های اجتماعی باشد.

مراسم میراث سبز پهلوانی با کاشت نهال پایان یافت، اما پیام آن در تقویت فرهنگ طبیعت دوستی و پیوند عمیق میان ورزش، اخلاق و محیط زیست در شهرکرد ماندگار خواهد بود.