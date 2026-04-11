فرامرز رحمتی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری برنامه کاشت نهال در پارک جنگلی سراب قنبر خبر داد و اظهار کرد: این اقدام در قالب پویش «کاشت نهال امید» و با حضور مسئولان، کارکنان شهرداری و خانواده‌های شهدا انجام شد.

وی افزود: در این مراسم، نهال‌ها به نیابت از رهبر شهید و شهدای جنگ تحمیلی سوم در این پارک غرس شد تا یاد و نام این عزیزان در فضای شهری ماندگار شود.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمانشاه ادامه داد: این برنامه در راستای لبیک به تأکیدات مقام معظم رهبری در حوزه توسعه فضای سبز و حفظ محیط زیست اجرا شده است.

رحمتی‌زاده تصریح کرد: مشارکت مردم و خانواده‌های شهدا در این مراسم، جلوه‌ای از همدلی و توجه به ارزش‌های ملی و محیط زیستی را به نمایش گذاشت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این برنامه با همکاری اداره‌کل منابع طبیعی استان برگزار شده و اجرای چنین طرح‌هایی در سطح شهر ادامه خواهد داشت.