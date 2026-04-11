۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۲۹

نهال‌های امید در سراب قنبر کرمانشاه کاشته شد

کرمانشاه - رئیس سازمان سیما و منظر شهرداری کرمانشاه از اجرای پویش کاشت نهال امید در پارک جنگلی سراب قنبر خبر داد.

فرامرز رحمتی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری برنامه کاشت نهال در پارک جنگلی سراب قنبر خبر داد و اظهار کرد: این اقدام در قالب پویش «کاشت نهال امید» و با حضور مسئولان، کارکنان شهرداری و خانواده‌های شهدا انجام شد.

وی افزود: در این مراسم، نهال‌ها به نیابت از رهبر شهید و شهدای جنگ تحمیلی سوم در این پارک غرس شد تا یاد و نام این عزیزان در فضای شهری ماندگار شود.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمانشاه ادامه داد: این برنامه در راستای لبیک به تأکیدات مقام معظم رهبری در حوزه توسعه فضای سبز و حفظ محیط زیست اجرا شده است.

رحمتی‌زاده تصریح کرد: مشارکت مردم و خانواده‌های شهدا در این مراسم، جلوه‌ای از همدلی و توجه به ارزش‌های ملی و محیط زیستی را به نمایش گذاشت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این برنامه با همکاری اداره‌کل منابع طبیعی استان برگزار شده و اجرای چنین طرح‌هایی در سطح شهر ادامه خواهد داشت.

