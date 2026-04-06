علی ظهوری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اداره کل کتابخانههای استان در راستای طرح زندگی با آیهها فضاسازی محیطی در تمام کتابخانههای استان را انجام داده است.
وی با بیان اینکه بنر اصلی اداره کل کتابخانه های خراسان جنوبی به زندگی با آیهها اختصاص پیدا کرده است گفت:اداره کل کتابخانه های استان جزو ادارت پیشرو در ثبت نام سفیر آیه ها بوده است.
مدیرکل کتابخانههای خراسان جنوبی ادامه داد: تا این لحظه بیش از ۶۰۰ نفر در این طرح از طرف اداره کل کتابخانه های استان ثبت نام کرده اند.
ظهوری افزود: همچنین برگزاری نشست توجیهی با تمام کتابخانه های بیرجند با حضور مدیرکل تبلیغات اسلامی استان در محل سازمان تبلیغات از دیگر اقدامات انجام شده در راستای اجرای طرح زندگی با آیه ها است.
مدیر کل کتابخانه های خراسان جنوبی همچنین از توزیع کتابچههای زندگی با آیهها به تمام شهرستان های استان خبر داد.
وی در پایان یادآور شد: به دلیل کند بودن سامانه و قطعی اینترنت ثبت نام در این طرح با مشکل مواجه شده است که امید است این مشکل مرتفع شود.
