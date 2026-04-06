به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، علی علیزاده در تشریح محورهای این برنامه راهبردی اظهار کرد: این مجموعه تمهیدات با هدف حفظ پایداری زنجیره تأمین و ارائه خدمات ایمن درمانی در سه فاز «پیش از رویداد، حین رویداد و پس از رویداد» طراحی شده است تا مراکز درمانی با برنامه‌ریزی دقیق، از هرگونه اختلال در ارائه خدمات حیاتی به بیماران جلوگیری کنند.

وی با اشاره به اقدامات مورد انتظار در فاز پیشگیری افزود: مراکز درمانی موظف‌اند نسبت به شناسایی و فهرست‌برداری تجهیزات حیاتی، انبارش استراتژیک اقلام ضروری، آموزش پرسنل تخصصی، تدوین سناریوهای واکنش سریع و تقویت زیرساخت‌ها در چارچوب تدابیر پیشگیرانه و تاب‌آوری اقدام نمایند.

سرپرست اداره کل تجهیزات پزشکی در خصوص مدیریت شرایط حساس تصریح کرد: در زمان وقوع حادثه، فعال‌سازی فوری تیم پیشگیری راهبردی، اولویت‌بندی توزیع تجهیزات بر اساس نیازهای درمانی، انجام تعمیرات اضطراری و گزارش‌دهی لحظه‌ای به ستاد مرکزی، از الزامات غیرقابل اغماض این برنامه است.

علیزاده با تأکید بر فاز بازتوانی پس از رویداد گفت: ارزیابی سریع خسارات، بازگرداندن تجهیزات به چرخه خدمت‌رسانی، مستندسازی تجارب کسب‌شده و به‌روزرسانی برنامه‌های آمادگی برای شرایط آینده، حلقه تکمیلی این چرخه مدیریتی است که نباید مورد غفلت قرار گیرد.

وی در خصوص الزامات اجرایی برای دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها، خاطرنشان کرد: تهیه بانک اطلاعاتی به‌روز از تجهیزات استراتژیک، تعیین «مسئول پیشگیری راهبردی تجهیزات پزشکی» در هر مرکز، تدوین برنامه تداوم فعالیت (BCP) متناسب با شرایط بومی و ایجاد هماهنگی مستمر با ستاد دانشگاه برای تأمین اضطراری، از تکالیف فوری واحدهای درمانی است.

سرپرست اداره کل تجهیزات پزشکی با تشریح مکانیزم نظارتی این طرح افزود: برای اطمینان از اجرای دقیق و اثربخش این تمهیدات، چک‌لیست‌های استانداردی طراحی شده که میزان تحقق الزامات را به‌صورت هفتگی پایش می‌کند و گزارش‌های حاصله، مبنای تصمیم‌گیری‌های ستادی و تخصیص منابع حمایتی قرار خواهد گرفت.

وی با اعلام برنامه‌های حمایتی و آموزشی گفت: از هفته آتی، دو وبینار سراسری هفتگی برگزار می‌شود؛ وبینارهای یکشنبه‌ها به آموزش، معرفی و تحلیل راهکارهای این برنامه اختصاص دارد و وبینارهای چهارشنبه‌ها به ارائه گزارش عملکرد مناطق، بررسی چالش‌های اجرایی و رفع موانع توسط کارگروه ارزیابی و نظارت می‌پردازد.

علیزاده در پایان با تأکید بر پویایی و انعطاف‌پذیری این برنامه راهبردی بیان کرد: راهبری ستادی این فرآیند بر عهده اداره نگهداشت اداره کل تجهیزات پزشکی است و این مجموعه تمهیدات با بهره‌گیری از بازخوردهای میدانی و نظرات کارشناسی، همواره به‌روزرسانی خواهد شد تا با شرایط متغیر هماهنگ باشد؛ چرا که هدف غایی ما، تضمین دسترسی ایمن، به‌موقع و پایدار بیماران به تجهیزات پزشکی حیاتی در هر شرایطی است.