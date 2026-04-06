به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، سایت Iran War Cost Tracker که در حوزه بررسی هزینه های تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران فعالیت می کند گزارش داد که این هزینه ها از ۴۲ میلیارد دلار طی ۳۷ روز گذشته است.

در این گزارش آمده است، آمارهای ارائه شده مبنی بر بیانیه ها و گزارش های پنتاگون خطاب به کنگره آمریکا طی روز ۱۰ مارس تدوین شده به طوری که اعلام شد شش روز نخست این عملیات بیش از ۱۱ میلیارد دلار هزینه داشته است.

بعد از آن پنتاگون اعلام کرد که برای تخصیص روزانه یک میلیارد دلار به این جنگ تلاش می کند.

لازم به ذکر است که ایران تاکنون تجهیزات گران قیمت آمریکا در منطقه از جمله یک هواپیمای ۵۰۰ میلیون دلار و رادارهای معروف این کشور را منهدم کرده است.