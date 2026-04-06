  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۰۸

هزینه‌های تجاوز آمریکا به ایران از ۴۲ میلیارد دلار گذشت

هزینه‌های تجاوز آمریکا به ایران از ۴۲ میلیارد دلار گذشت

گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از هزینه‌های سرسام‌آور تجاوز نظامی آمریکا به ایران است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، سایت Iran War Cost Tracker که در حوزه بررسی هزینه های تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران فعالیت می کند گزارش داد که این هزینه ها از ۴۲ میلیارد دلار طی ۳۷ روز گذشته است.

در این گزارش آمده است، آمارهای ارائه شده مبنی بر بیانیه ها و گزارش های پنتاگون خطاب به کنگره آمریکا طی روز ۱۰ مارس تدوین شده به طوری که اعلام شد شش روز نخست این عملیات بیش از ۱۱ میلیارد دلار هزینه داشته است.

بعد از آن پنتاگون اعلام کرد که برای تخصیص روزانه یک میلیارد دلار به این جنگ تلاش می کند.

لازم به ذکر است که ایران تاکنون تجهیزات گران قیمت آمریکا در منطقه از جمله یک هواپیمای ۵۰۰ میلیون دلار و رادارهای معروف این کشور را منهدم کرده است.

کد مطلب 6792845

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها