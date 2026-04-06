چرا ایران دست برتر را در جنگ تحمیلی سوم دارد؟

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: بزرگ‌ترین پیروزی‌های بشری و ارزشمندترین خدمات انسان‌های بزرگ تاریخ به جوامع انسانی الزاماً با بهترین امکانات و عده و عُده فراوان نبوده است و چه بسیار انسان‌ها که در گمنامی و با دست‌های خالی بهترین خدمت‌ها را به بشریت رقم زدند.

امروز ایران اسلامی که دهه‌هاست در محاصره شدیدترین تحریم‌ها و آماج سخت‌ترین دشمنی‌ها و توطئه‌ها قرار داشته است، در یک جنگ تحمیلی در برابر حملات وحشیانه دشمن آمریکایی صهیونی با پشتیبانی ائتلاف جهانی قرار دارد.

دشمنانی که با سیاست استعماری و چنگ‌اندازی به منابع و ثروت‌های دیگر سرزمین‌ها ماشین جنگی خود را حرکت داده و از هیچ جنایتی در حق ملت‌ها دریغ نمی‌کنند.

ایران مظلوم و مقتدر اما باوجود بی‌رحمانه‌ترین تحریم‌ها ققنوس‌وار سر از خاکستر برداشته و با نمایشی پرقدرت از توان نظامی و ایمان و عزم پولادین نیروهای مسلح خود و بالاتر از آن، با پشتوانه مردم شجاع و شهادت‌طلب دنیا را به حیرت واداشته و دشمنان را خار و خفیف کرده است.

بسیاری از کارشناسان زبده و بی‌طرف بین‌المللی قائلند که پایان این جنگ با معرفی ایران به عنوان یک قدرت جدید جهانی همراه خواهد بود.

در سی و هفتمین روز از جنگ رمضان با این پرسش به سراغ یک مدرس دانشگاه در چهارمحال و بختیاری و کارشناس مسائل سیاسی و رسانه رفتیم که چرا ایران پیروز میدان در جنگ تحمیلی سوم است.

نوع حملات دشمن نشان استیصال و سردرگمی است

علیرضا اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه دشمن آمریکایی صهیونی در این ایام با نوع حملاتش علیه کشورمان کاملاً نشان می‌دهد که دچار استیصال شده و سردرگم است، اظهار کرد: برای اینکه بتوانیم تحلیلی در خصوص آینده جنگ رمضان داشته باشیم، لازم است ابتدا نگاهی به آنچه گذشت داشته باشیم و در این راستا حداقل با چهار نگاه و رویکرد می‌توانیم وقایع جنگ را بررسی کنیم.

کارشناس مسائل سیاسی و رسانه با ذکر اینکه یک نگاه ناظر به «رویکرد تمدنی» و تقابل اسلام با کفر و حق با باطل در این جنگ تحمیلی سوم است، ادامه داد: مصاف میان حق و باطل به‌قدر عمر بشریت بر این کره خاکی قدمت دارد و نقطه پایانی هم برای آن نمی‌توان متصور شد، مهم‌تر آنکه هیچ‌گاه حق دچار شکست در برابر باطل نبوده و نخواهد بود.

اسماعیلی قیام حضرت سیدالشهدا (ع) را جلوه‌ای ملموس از این مصاف دائمی دانست و توضیح داد: حضرت امام حسین (ع) و فرزندان و یاران ایشان در صحرای کربلا به شهادت رسیدند و اهل بیت حضرت به اسارت گرفته شدند اما این شکست نبود بلکه نامشان برای همیشه زنده ماند و خون شهدای کربلا امروز همچنان جوشش دارد. همچنان که امام راحل (ره) فرمودند: این محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است.

مدرس دانشگاه در چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: اگر این نگاه عمیق تمدنی را به جنگ داشته باشیم، قطعاً پایمردی و استقامت خواهیم کرد و خودمان را محدود به تحلیل شکست‌ها و پیروزی‌های میدان نخواهیم کرد و نگران یا شادمان نمی‌شویم؛ خداوند متعال نیز در قرآن وعده می‌دهد که «إِنَّ اللَّهَ یُدَافِعُ عَنِ الَّذِینَ آمَنُوا» (حج/۳۸)، خدا خودش مدافع مؤمنان است.

اسماعیلی با بیان اینکه این نگاه تمدنی به جنگ و روحیه حق‌طلبی در میان رزمندگان اسلام و عموم مردم ایران اسلامی ساری و جاری است، افزود: همه ما کلیپ آن مادر را دیده‌ایم که هشت نفر از خانواده خود را در این جنگ از دست داده اما با روحیه بالا پرچم به دست همچنان پابرجا می‌ایستد. این همان نگاه متعالی و استقامت و ایستادگی است که نظیر آن را در هیچ کجای عالم نمی‌توان یافت.

وی با ذکر اینکه رویکرد دوم ناظر به نگاه «راهبردی» به جنگ است، تصریح کرد: از عموم مردم می‌خواهم که خود را محصور در اتفاقات میدانی نکنند بلکه نگاه راهبردی داشته باشند، امروز انقلاب اسلامی ما با آمریکای جنایتکاری به رزم می‌پردازد که تا پیش از انقلاب از ۳۰ تا ۶۰ هزار مستشار در ایران داشتند، مقدرات سیاسی و نظامی ما را آنها تعیین می‌کردند و حق توحش از مردم ما می‌گرفتند. امروز انقلاب اسلامی ملت ایران گلوی همین آمریکایی‌ها را در تنگه هرمز چنان می‌فشارد که زجه آنها در کل دنیا شنیده می‌شود.

جنگ رمضان و تغییر محاسبات قدرت در جهان

کارشناس مسائل سیاسی در چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اینکه امروز ایران اسلامی با تکیه بر دستاوردهای داخلی در شرایط تحریم به مصاف ائتلاف جهانی رفته است، ادامه داد: ما امروز نه با دشمن آمریکایی صهیونی بلکه با ائتلاف حداقل ۴۰ کشور متخاصم در جنگیم. بعد از جنگ خواهیم دید که محاسبات قدرت در منطقه و جهان چه تغییراتی خواهد یافت.

اسماعیلی نگاه سوم را ناظر به «اهداف» عنوان کرد و گفت: دشمن، امام جامعه و ولی امر مسلمین را به شهادت رساند تا به خیال خودش دو روزه تهران و ایران را فتح کند، امروز در سی و پنجمین روز جنگ نه تنها نظام تغییر نکرده و کشور دچار فروپاشی نشده بلکه یک رشته مودت و همدلی در جامعه ایجاد شده است. دولت همچنان محکم و استوار به خدمت مشغول است و همه ارکان نظام جمهوری اسلامی مقتدرانه ایستاده‌اند و کار خود را به بهترین نحو پیش می‌برند.

این کارشناس مسائل سیاسی با یادآوری اینکه نیروهای مسلح با اقتدار و عزت در میدان و خط مقدم سنگ تمام گذاشتند، افزود: مردم نیز در این سی و چند شب غیرتمندانه در صحنه حضور داشتند و خیابان‌ها را خالی نگذاشتند؛ دولت نیز با تمام قدرت امور جاری کشور را به پیش می‌برد.

اسماعیلی بیان کرد: امام شهید ما در مراسم شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی فرمودند که انتقام خون این شهید عزیز، خروج آمریکا از منطقه خواهد بود و این اتفاق در حال وقوع است؛ امروز ناتو از منطقه خارج شده، پایگاه‌های نظامی آمریکا بی‌رمق شدند و منطقه به فضل الهی از لوث وجود این دشمنان پاک خواهد شد.

مدرس دانشگاه در چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اینکه جوانان ما با تکیه بر دین و دانش بر ابرقدرت‌ عالم و هم‌پیمانانش پیروز می‌شوند، افزود: امروز قدرت موشکی ما بر خلاف ادعای دشمن، نه تنها نابود نشده بلکه روز به روز قوی‌تر می‌شود و بلکه شگفتانه‌های جدید در پیش دارد که این قدرت را نه با سخن بلکه در میدان، به رخ دشمن زبون می‌کشیم.

اسماعیلی با اشاره به وحدت میادین جبهه مقاومت، تأکید کرد: امروز این وحدت و انسجام بین حزب‌الله لبنان، مقاومت سوریه، مقاومت عراق و انصارالله یمن را آشکارا می‌بینیم؛ امام شهیدمان در پیامشان به مناسبت شهادت سیدحسن نصرالله فرمودند که آینده منطقه را حزب‌الله قهرمان مشخص می‌کند و در جایی دیگر فرمودند روزی خواهد رسید که ایران اسلامی جهان را تحریم می‌کند و امروز، تحقق این وعده‌ها را شاهد هستیم.

وی با تحسین ملت ایران که تمام شب‌های گذشته از ابتدای جنگ تحمیلی سوم میادین و خیابان‌ها را ترک نکردند، گفت: این حضور مردمی لحظه به لحظه بر اقتدار نظام اسلامی و شوکت و صلابت ملت ایران می‌افزاید و مردم روز به روز با هم متحدتر می‌شوند.

اسماعیلی زبونی و حقارت دشمن از حیث خسارت‌ها را یادآور شد و توضیح داد: دشمن صهیونی با تمام ادعاها درباره پدافند سایت هسته‌ای دیمونا، متحمل خسارت‌های بزرگ در این ناحیه شد. هدف قرار دادن دیمونا توسط رزمندگان غیور ایران این پیام را داشت که آسمان رژیم اشغالی برای ما کاملاً باز و دست یافتنی است و می‌توانیم هر موشکی را با نرخ اصابت بالا به سمت سرزمین‌های اشغالی شلیک کنیم.

وی با بیان اینکه هدف قرار دادن اف-۳۵ و آواکس آمریکایی معادلات نظامی دنیا را به هم ریخته است، اظهار کرد: خدای متعال در آیه ۱۰۴ سوره مبارکه نساء تأکید دارد که «وَلَا تَهِنُوا فِی ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ» یعنی در تعقیب دشمن سستی نکنید. در ادامه آیه می‌فرماید که اگر شما سختی می‌بینید، آنها هم درد و رنج می‌بینند.

اراده‌ها و قلب‌ها تعیین کننده جنگ هستند

اسماعیلی با تأکید بر اینکه خدا در چند جای قرآن وعده پیروزی به ما داده است، گفت: بر طبق این آیه شریفه، تفاوت بزرگ جبهه حق با جبهه باطل این است که مؤمنان به خدای متعال ایمان و امید دارند اما آنان از این امید محروم هستند؛ شهید آوینی زیبا گفته است که سرنوشت جنگ را آهن‌ها مشخص نمی‌کنند بلکه اراده‌ها و قلب‌ها تعیین کننده هستند.

مدرس دانشگاه در چهارمحال و بختیاری در خصوص آینده جنگ، گفت: بر طبق آیه شریفه نباید سستی در تعقیب دشمن اتفاق بیفتد و باید به نقطه‌ای برسیم که امنیت بازگشت‌ناپذیر ما تضمین شود؛ ما باید با ماشین جنگی دشمنان کاری کنیم که فکر جنگ با ایران لرزه بر اندام دشمن بیندازد.

اسماعیلی با بیان اینکه تجمعات شبانه مردم، تعهد قلبی به ولی زمان است، افزود: امروز دشمن زیرساخت‌ها را نشانه گرفته تا تاب‌آوری جامعه را از بین ببرد اما مردم خستگی‌ناپذیر ما معجزه‌وار در کف خیابان حضور دارند و پشت امام جامعه را خالی نمی‌گذارند.