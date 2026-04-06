۹۱۹ هزار فقره بازرسی از اصناف در سال ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام نیک‌منش معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران از انجام ۹۱۹ هزار و ۳۰۶ فقره بازرسی در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۴ به ارزش ۳ هزار و ۱۱۷ میلیارد تومان خبر داد و گفت: در پی بازرسی‌های انجام شده از واحدهای صنفی طی یک سال گذشته، ۱۷۱ هزار و ۶۱۱ پرونده به منظور بررسی و رسیدگی تشکیل شد.

بر اساس اعلام اتاق اصناف ایران، او درباره اقدامات انجام شده در حوزه نظارت‌ از اصناف و بازار اظهار کرد: در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۴ تعداد ۲۷۲ هزار و ۲۴۵ شکایت مردمی ثبت و دریاف شد که پس از رسیدگی به ۱۹۵ هزار و ۵۷۳ شکایت، برای ۳۹ هزار و ۱۸۲ شکایت، پرونده تخلف تشکیل شد.

به گفته وی از تعداد کل شکایات دریافتی، ۳۸ هزار و ۸۷۱ شکایت در انتظار بررسی و رسیدگی قرار دارد و ۱۵۶ هزار و ۳۹۱ شکایت نیز پس از بررسی‌های اولیه عدم احراز تخلف صنفی شد.

معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران همچنین در خصوص نوع تخلفات انجام شده طی مدت مذکور گفت: از کل بازرسی‌ها و پرونده‌های تشکیل شده، تعداد ۶۳ هزار و ۵۸۳ نوع تخلف مربوط به گرانفروشی بوده است. همچنین ۵۲ هزار و ۷۱۶ تخلف نیز در خصوص عدم درج قیمت ثبت شده است.

نیک‌منش ادامه داد: ۱۸ هزار و ۲۸۱ پرونده نیز مربوط به عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و ۱۵ هزار و ۲۲۶ تخلف نیز در خصوص عدم ارائه فاکتور خرید بوده است.

وی تصریح کرد: کم‌فروشی و عدم صدور صورت‌حساب نیز به ترتیب به تعداد ۱۰ هزار و ۳ فقره و ۷ هزار و ۸۴۴ فقره ثبت شده است.

معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران با اشاره به اقدام برخی سودجویان در بازار و ارائه کالاهای تقلبی گفت: در ۱۲ ماه سال ۱۴۰۴ بیش از ۸ هزار و ۷۰۰ مورد تقلب توسط بازرسان اتاق‌های اصناف ثبت شد.

نیک‌منش اضافه کرد: ۱۷ هزار و ۳۱۸ تخلف نیز مربوط به عدم اخذ پروانه کسب و بیش از ۵ هزار و ۹۰۰ فقره نیز مربوط به عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی بوده است.

معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران در پایان با قدردانی از عملکرد بازرسان اتاق‌های اصناف سراسر کشور در سال گذشته، بر ضرورت استمرار و تقویت بازرسی به منظور مقابله با تخلف برخی افراد فرصت‌طب و سودجو تأکید کرد.