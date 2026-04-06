یسرائیل هیوم: جاسوسی به نفع ایران ابعاد خطرناکی پیدا کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس، روزنامه یسرائیل هیوم اعتراف کرد، بر اساس آنچه که از سوی مقامات تل آویو اجازه انتشار پیدا کرده، مشخص شده که تعدادی از شهرک نشینان بنا به درخواست طرف های وابسته به ایران اقدام به تولید مواد منفجره در اراضی اشغالی کرده اند.

در این گزارش آمده است، علاوه بر این، آنها مواد منفجره تولید شده را آزمایش نیز کرده اند.

یسرائیل هیوم اضافه کرد، طرف های امنیتی در رژیم صهیونیستی به این مسئله به عنوان یک تحول خطرناک در موضوع جاسوسی ها به نفع ایران در بحبوحه جنگ کنونی نگاه می کنند.

پیش از این نیز رژیم صهیونیستی بارها از بازداشت صهیونیست ها به اتهام جاسوسی علیه تل آویو خبر داده است.