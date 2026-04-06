به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران که خود را برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ آماده می کند، در اردوی ترکیه توانست دو دیدار تدارکاتی برابر نیجریه و کاستاریکا برگزار کند که بازی اول را به حریف واگذار کرد و در دیدار دوم برابر تیم کاستاریکا به پیروزی پرگل دست پیدا کرد.

هر چند بسیاری از کارشناسان دیدار برابر نیجریه را برای تیم ملی مفید دانستند اما از کیفیت تیم ملی کاستاریکا و سطح فنی این تیم انتقادات زیادی مطرح شد چرا که این تیم نتوانست ملی پوشان ایران را محک جدی بزند.

منصور رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص دو دیدار تدارکاتی ایران برابر نیجریه و کاستاریکا گفت: تیم‌ملی کشورمان دو بازی تدارکاتی را برگزار کرد که نیجریه به مراتب بهتر از کاستاریکا بود. کاستاریکا یک تیم ضعیف بود که معلوم نشد چند ملی پوش دارد. بازی با تیم های ضعیف و بی برنامه هیچ منفعتی برای تیم ملی ندارد و نمی‌تواند باعث شود تا نقاط ضعف تاکتیکی برطرف شود.

دروازه بان سابق فوتبال ایران که سابقه پوشیدن پیراهن تیم ملی را نیز در کارنامه دارد در پاسخ به این سوال که چه فاکتوری باعث موفقیت تیم ملی خواهدشد گفت: در فوتبال دنیا می‌بینیم که تیم های راه یافته به جام جهانی همه در حال برگزاری بازی های تدارکاتی با تیم های صاحب نام هستند و با تیم های ضعیف بازی نمی‌کنند. تیم ملی ما هم اگر به دنبال موفقیت در جام جهانی است باید بازی با تیم های ضعیفی مثل کاستاریکا را فراموش کند.

این کارشناس فوتبال ادامه داد: تنها عامل موفقیت در جام جهانی برای تیم ملی بازی با تیم های بزرگ اروپا و آفریقا است تا بتواند عیار بازیکنان را مشخص کرده و کادر فنی را به اهدافش برساند. مسئولان ورزش کشور باید تلاش بیشتری از خود نشان دهند تا بتوانند تدارک خوبی برای تیم ملی داشته باشند. همه ما امیدواریم ملی پوشان ما در جام جهانی موفق باشند اما اگر چنین اتفاقی رخ ندهد مسئولان ورزش باید پاسخگو باشند.

کارشناس فوتبال در خصوص استفاده از بازیکنان جوان در جام جهانی گفت: تیم ملی باید بعد از جام جهانی پوست اندازی کند. بطور حتم تعدادی از بازیکنان ملی پوش بعد از جام جهانی باید از تیم ملی جدا شوند تا جوانان جای آنها را بگیرند. کادر فنی باید اهمیت بیشتری به ملی پوشان جوان بدهد. آنها از انگیزه بالایی برخوردارند و این انگیزه می‌تواند کمک موثری به تیم ملی داشته باشد.

بازیکن سابق تیم فوتبال استقلال ادامه داد: کادر فنی باید جوانان تیم ملی را از لحاظ روحی و روانی آماده بازی کنند تا بدون استرس وارد زمین شوند و برای موفقیت بجنگند. بازیکنان جوان آینده تیم ملی هستند بنابراین باید آنان را به خوبی پرورش دهیم تا در آینده شاهد شکوفایی آنها باشیم.

رشیدی با تعجب از برگزاری لیگ متمرکز گفت: این مدل برگزاری لیگ را در این شرایط جنگی تا به حال ندیده بودیم ، کشور در حال جنگ است و متاسفانه دشمنان کشور تمام شهرها را مورد آسیب قرار داده و آرامش را از کشور دور کرده اند. بنابراین اینکه آقایان می‌گویند لیگ متمرکز برگزار می‌شود خیلی عجیب و خطرناک است. با توجه به وضعیت کشور باید پایان لیگ امسال را به فراموشی بسپاریم چون دیگر زمان زیادی تا شروع جام جهانی و برگزاری اردوی پایانی تیم ملی باقی نمانده است. مسئولان فوتبال کشور باید برای لیگ آینده برگزاری دقیق داشته باشند تا پس از پایان جام جهانی لیگ پرقدرتی را شاهد باشیم.