به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون بین‌المللی فوتبال FIFA در واکنش به نگرانی‌های فدراسیون‌هایی که در جام جهانی ۲۰۲۶ شرکت دارند، به‌صورت اصولی با افزایش پاداش‌ها و حق مشارکت تیم‌ها در جام جهانی ۲۰۲۶ موافقت کرده است. جزئیات نهایی این تصمیم قرار است در نشست شورای فیفا در ونکوور کانادا به تصویب برسد.

دلایل افزایش بودجه

در ماه‌های اخیر، چندین فدراسیون ملی هشدار داده‌اند که هزینه‌های بالای سفر، عملیات اجرایی و به‌ویژه مالیات در ایالات متحده ممکن است باعث شود حتی تیم‌های موفق نیز از نظر مالی متضرر شوند. این نگرانی‌ها به‌خصوص درباره بازی‌های برگزار شده در شهرهای مختلف آمریکا و تفاوت نرخ‌های مالیاتی میان ایالت‌ها مطرح شده است.

افزایش پاداش‌ها

فیفا پیش‌تر در دسامبر گذشته، بودجه‌ای رکوردشکن به مبلغ ۷۲۷ میلیون دلار برای جام جهانی اعلام کرده بود که شامل موارد زیر شود:

حداقل دریافتی هر یک از ۴۸ تیم: ۱۰.۵ میلیون دلار

پاداش تیم قهرمان: ۵۰ میلیون دلار

اکنون و پس از مذاکرات جدید، قرار است این ارقام افزایش یابد، هرچند جزئیات دقیق هنوز منتشر نشده است اما خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد این مبلغ قرار است حداقل ۴ برابر شود.

افزایش کمک‌های توسعه‌ای

علاوه بر پاداش‌ها، فیفا قصد دارد بودجه برنامه توسعه فوتبال (FIFA Forward) را نیز افزایش دهد:

مجموع بودجه پیش‌بینی‌شده: ۲.۷ میلیارد دلار (که افزایش خواهد یافت)

سهم هر فدراسیون: حداقل ۵ میلیون دلار

سهم هر کنفدراسیون: ۶۰ میلیون دلار

این مبالغ نیز قرار است بیشتر شوند تا توسعه فوتبال در سطح جهانی تقویت شود.

درآمدهای کلان فیفا

فیفا پیش‌بینی کرده در چرخه مالی چهار ساله منتهی به جام جهانی ۲۰۲۶ حدود ۱۳ میلیارد دلار درآمد داشته باشد که ۹ میلیارد دلار آن فقط از جام جهانی حاصل می‌شود و همچنین بیش از ۱۱.۶۷ میلیارد دلار برای توسعه فوتبال در جهان توزیع خواهد شد.

نگرانی فدراسیون‌ها کاملا حل شد

فدراسیون‌های بزرگ اروپایی، از جمله اتحادیه فوتبال انگلستان، اعلام کرده بودند که با ساختار فعلی پاداش‌ها، تنها در صورت رسیدن به مراحل نیمه‌نهایی یا فینال می‌توانند سودآور باشند. در غیر این صورت، هزینه‌ها از درآمدها پیشی می‌گیرد.

حالا فیفا برای حفظ نظر آنها تصمیم دارد این مشکل را به طور کامل رفع کند تا دیگر نگرانی برای کشورهای شرکت کننده در جام جهانی ۲۰۲۶ به میزبانی مشترک آمریکا، کانادا و مکزیک نباشد.

چالش مالیاتی در امریکا؛ ایران هم پول می دهد

یکی از مشکلات اصلی، تفاوت نرخ مالیات در ایالت‌های مختلف آمریکاست:

فلوریدا: بدون مالیات ایالتی

نیوجرسی: حدود ۱۰.۷۵٪

کالیفرنیا: تا ۱۳.۳٪

در حالی که فیفا از معافیت مالیاتی برخوردار است، این معافیت شامل تیم‌های ملی نمی‌شود و آن‌ها باید مالیات‌های مختلف را پرداخت کنند. با چنین آماری باید گفت فدراسیون فوتبال ایران بابت حضور در مرحله مقدماتی که در ایالت کالیفرنیا خواهد بود باید مبلغ قابل توجهی از درآمدهایش را صرف مالیات کند.

با این حال فیفا با توجه به وضعیت مالی قدرتمند خود و فشار فدراسیون‌ها، در حال افزایش پاداش‌ها و کمک‌های مالی است تا از زیان احتمالی تیم‌ها جلوگیری کند. انتظار می‌رود جزئیات نهایی این تغییرات پس از نشست شورای فیفا در ونکوور اعلام شود تا خیال تیم های حاضر در نخستین دوره از جامی که با ۴۸ تیم برگزار می شود کاملا راحت شود.