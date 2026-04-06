اعلام حمایت و ابراز همدردی فدراسیون جهانی کوراش با مردم ایران

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نصیری‌نژاد، دبیرکل ایرانی فدراسیون جهانی کوراش در دیدار با احمد دنیامالی که در حاشیه کنگره جهانی فدراسیون بین‌المللی ورزش‌های بومی در شهر آنتالیا برگزار شد، ضمن ابلاغ پیام تسلیت رئیس فدراسیون جهانی کوراش به مناسبت شهادت رهبر جمهوری اسلامی ایران، مراتب همدردی جامعه جهانی کوراش را به وزیر ورزش کشورمان اعلام کرد.

وی ضمن اعلام حمایت فدراسیون جهانی از کوراش ایران و جایگاه برجسته کشورمان در توسعه این رشته، نقش تاثیرگذار ورزشکاران و مربیان ایرانی در ساختار کوراش جهان بر استمرار پشتیبانی کامل فدراسیون جهانی از برنامه‌های توسعه‌ای کوراش ایران تأکید نمود.

در ادامه، پیرامون تحولات اخیر ورزشی در سطح بین‌المللی به‌ویژه بازی‌های آسیایی ناگویا و نیز برنامه‌ریزی جهت حضور تیم‌های ملی کوراش جمهوری اسلامی ایران در اردوها و رویدادهای بین‌المللی آتی تبادل نظر صورت گرفت و هماهنگی‌های لازم مورد بررسی قرار گرفت.

در پایان، طرفین بر تداوم همکاری‌های مشترک، گسترش تعاملات سازنده و استفاده از ظرفیت‌های دو جانبه برای ارتقای جایگاه کوراش در سطح قاره‌ای و جهانی تأکید کردند.