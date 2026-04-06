ثبت ۲۶۸ هزار تماس با اورژانس قزوین

یوسف اکبری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از ثبت ۲۶۸ هزار و ۸۷۱ تماس با سامانه ۱۱۵ در سال ۱۴۰۴ خبر داد و اظهار کرد: از مجموع تماس‌های ثبت‌شده، ۱۰ هزار و ۹۹۶ مورد مزاحمت تلفنی بوده است.

وی افزود: در این مدت، ۶۸ هزار و ۲۸۸ مأموریت توسط پایگاه‌های اورژانس استان انجام شده که از این تعداد، ۱۵ هزار و ۲۲۴ مورد مربوط به حوادث ترافیکی و ۵ هزار و ۴۵ مورد نیز حوادث غیرترافیکی بوده است.

رئیس اورژانس استان قزوین با اشاره به آمار انتقال بیماران و مصدومان خاطرنشان کرد: ۳۶ هزار و ۵۳۰ نفر توسط نیروهای اورژانس به مراکز درمانی منتقل شده‌اند.

اکبری در پایان با تأسف از تلفات انسانی تصریح کرد: متأسفانه در سال گذشته ۱۸۴ نفر از هموطنان در صحنه حوادث ترافیکی استان جان خود را از دست داده‌اند.