  1. استانها
  2. قزوین
۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۰۹

ثبت ۲۶۸ هزار تماس با اورژانس قزوین

قزوین- رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی قزوین گفت: در سال گذشته، ۲۶۸ هزار و ۸۷۱ تماس با ۱۱۵ ثبت که حدود ۶۸ هزار مورد آن به مأموریت تبدیل شد.

یوسف اکبری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از ثبت ۲۶۸ هزار و ۸۷۱ تماس با سامانه ۱۱۵ در سال ۱۴۰۴ خبر داد و اظهار کرد: از مجموع تماس‌های ثبت‌شده، ۱۰ هزار و ۹۹۶ مورد مزاحمت تلفنی بوده است.

وی افزود: در این مدت، ۶۸ هزار و ۲۸۸ مأموریت توسط پایگاه‌های اورژانس استان انجام شده که از این تعداد، ۱۵ هزار و ۲۲۴ مورد مربوط به حوادث ترافیکی و ۵ هزار و ۴۵ مورد نیز حوادث غیرترافیکی بوده است.

رئیس اورژانس استان قزوین با اشاره به آمار انتقال بیماران و مصدومان خاطرنشان کرد: ۳۶ هزار و ۵۳۰ نفر توسط نیروهای اورژانس به مراکز درمانی منتقل شده‌اند.

اکبری در پایان با تأسف از تلفات انسانی تصریح کرد: متأسفانه در سال گذشته ۱۸۴ نفر از هموطنان در صحنه حوادث ترافیکی استان جان خود را از دست داده‌اند.

کد مطلب 6792924

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها