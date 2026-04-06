افزایش تعداد شهدای حمله بامداد امروز به یک منزل مسکونی در قم به ۹ نفر

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی حیدری معاون سیاسی امنیتی استانداری قم، با اعلام این که تا این ساعت تعداد شهدا به ۹ نفر رسیده است، گفت: در پی حمله متجاوزان آمریکایی صهیونیستی به یک نقطه مسکونی در داخل شهر قم، که در ساعت حدود یک بامداد رخ داد، تا کنون شهادت ۹ شهروند قمی قطعی شده و آخرین آمار مصدومان و مجروحان این حمله تروریستی نیز به ۱۹ تن رسیده است.
وی تأکید کرد: از شهروندان عزیز و فهیم تقاضا داریم در موارد مشابه، اگر مصدومیت و مجروحیتی برای خود یا خانوادهشان اتفاق افتاد، با اورژانس ۱۱۵ ارتباط گرفته و از طریق اورژانس به بیمارستان منتقل شوند و خودشان مستقیما به بیمارستان نروند، چرا که رعایت این موضوع، روند خدمت رسانی به مردم عزیز را بهتر خواهد کرد.
معاون استاندار قم خاطرنشان کرد: بازهم از شهروندان عزیز تقاضامندیم برای تسهیل در کار نیروهای امدادی و خدماتی، که در محل حادثه حضور نداشته و از تجمع خودداری کنند.
گروههای امداد و نجات همچنان در محل حادثه حاضر بوده و مشغول آواربرداری هستند، عوامل دستگاههای خدمات رسانی نیز در حال تلاش برای برقراری انشعاب آب، برق و گاز میباشند.
ستاد همیاری اجتماعی محلات نیز در دبیرستان امام مجتبی (ع) در این منطقه مستقر میباشد و دستگاههای خدمترسان، آماده ارائه خدمات در زمینههای مختلف از جمله رسیدگی به خسارات وارده به منازل، خودروها و سایر خدمات مورد نیاز شهروندان آسیبدیده هستند.
قم- در پی حمله بامداد امروز دشمنان متجاوز آمریکایی صهیونیستی به یک منزل مسکونی در داخل شهر قم، تا این لحظه آمار شهدا به ۹ نفر رسید.
نظر شما