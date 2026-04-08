۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۵۸

۱۴۴ انشعاب غیرمجاز آب در خوی شناسایی شد

خوی- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهرستان خوی از شناسایی ۱۴۴ مورد انشعاب غیرمجاز در سال گذشته خبر داد و گفت: در سال جاری نیز برخورد قانونی با متخلفان انشعاب غیرمجاز ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، تقی پاشایی در این زمینه از شناسایی ۱۴۴ مورد انشعاب غیرمجاز آب در مناطق شهری و روستایی این شهرستان طی سال گذشته خبر داد و گفت: این اقدام نه تنها موجب هدررفت منابع آبی و اختلال در خدمات‌رسانی می‌شود، بلکه از نظر شرعی نیز تضییع حقوق مردم و تجاوز به اموال عمومی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به پیامدهای حقوقی این موضوع گفت: بر اساس قوانین جاری، هرگونه برداشت غیرمجاز از شبکه آب شرب پیگرد قانونی دارد و متخلفان علاوه بر پرداخت خسارت و هزینه مصرف، به جریمه‌های مالی نیز محکوم می‌شوند.

مدیرعامل آبفای خوی با تاکید بر اینکه شرکت برای صیانت از منابع آبی و خدمات‌رسانی پایدار، برخورد با این موارد را به‌صورت جدی ادامه خواهد داد، از شهروندان خواست در صورت مشاهده یا اطلاع از هرگونه استفاده غیرمجاز، موضوع را به سامانه‌های پاسخگویی آبفا گزارش دهند تا پیگیری لازم انجام شود.

کد مطلب 6795211

