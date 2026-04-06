دل بستن به مذاکره فقط برای حفظ مصالح رژیم صهیونیستی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه در واکنش به برخی اظهارات نسنجیده بیانیه مهمی را منتشر کرد که متن این به این شرح است؛ بسم الله الرحمن الرحیم لَّئِن لَّمْ یَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِینَ فِی قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِی الْمَدِینَةِ لَنُغْرِیَنَّکَ بِهِمْ ثُمَّ لَا یُجَاوِرُونَکَ فِیهَا إِلَّا قَلِیلًا. (احزاب ٦٠) ﺍﮔﺮ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎﻥ ﻭ ﺁﻧﺎﻥ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﻝﻫﺎﻳﺸﺎﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺁﻧﺎﻧﻜﻪ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺷﺎﻳﻌﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻍ ﻭ ﺩﻟﻬﺮﻩ ﺁﻭﺭ ﭘﺨﺶ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ از این رفتارشان دست برندارند، ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﺮﻣﻰﺍﻧﮕﻴﺰﻳﻢ. تجاوز وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران اسلامی و شهادت عده زیادی از مردم شریف، فرماندهان، غیرنظامیان، کودکان و دانش آموزان به ویژه شهادت امام امت رضوان الله تعالی علیه به دست سفاکان عالم، علاوه بر اینکه ذات پیمان ‌شکن و ددمنش نظام سلطه را بیش از گذشته عیان کرد روح تازه‌ای به پیکره امت اسلامی دمید و سبب قیام اعجاب انگیز ملت ایران و به تعبیر رهبر شهیدمان بعثت مردم گردید. حال در شرایطی که شاهد اقتدار و پیروزی‌های بزرگ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در تنبیه پشیمان‌کننده دشمن عنود هستیم، جبهه مقاومت نیز با بازیابی خود ضربات موثری به دشمن آمریکایی و صهیونیستی وارد کرده و مردم نیز با انسجام و وحدت مثال ‌زدنی میدان‌دار خیابان‌ها و میادین شده اند برخی زمزمه‌های سازش و تسلیم که موجب تفرقه‌افکنی در صفوف ملت و خشم مردم حاضر در میدان می‌شود قطعا محکوم است و جز بردن عرض گویندگان آن اثری نخواهد داشت. تجربه ۱۲ سال اخیر نشان می دهد دل بستن به مذاکره و سازش با دشمنی که کمر به نابودی نظام اسلامی بسته و خود را متعهد و پایبند به هیچ توافقی نمی داند و فقط مصالح رژیم جنایتکار و اشغالگر صهیونی را اولویت خود می‌داند با نگاه خوشبینانه، ساده‌اندیشی غیرمتعارف و چشم‌پوشی بر تجربه‌های تلخ سالیان اخیر است و قطعا نمی تواند مصالح ملت ایران را تضمین نماید بلکه کوچه باز کردن برای دشمنان و تنفس مصنوعی به آنان می باشد. این درحالی است که بر اساس پیام مقام معظم رهبری دام ظله که مطالبه مردم شریف نیز هست، پشیمان کردن دشمن، انتقام خون شهدا، گرفتن غرامت‌های جنگ تحمیلی، خروج آمریکا از منطقه و حفظ مدیریت تنگه هرمز از شروط پایان جنگ می‌باشد.

مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه ضمن هشدار جدی به افرادی که گاه‌گاهی با مواضع تفرقه‌انگیز و سخنان فتنه‌انگیز، دل مردم غیور ایران و خانواده های شهدا را به درد می‌آورند، هر گونه سخن‌پراکنی در این شرایط جنگی که منجر به ایجاد دوقطبی اجتماعی، ناامیدی مردم و دلسردی نیروهای مسلح شود را مصداق «ارجاف» می داند و با تاکید بر اینکه تشخیص تحقق شرایط پایان جنگ بر عهده رهبر معظم انقلاب است از مسئولان امر مصرانه می‌خواهد نسبت به برخورد با افرادی که خارج از چهارچوب‌های رسمی نظام در ارتباط با مذاکره و صلح اظهارنظر می‌کنند و خواسته‌های دشمن از قبیل محدودیت در برنامه هسته ‌ای، گشایش تنگه هرمز و امضای معاهده عدم تجاوز متقابل را پیشنهاد می‌کنند اقدامات لازم و بازدارنده داشته باشند. و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه