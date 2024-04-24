شکست قطعی هر کسی که در برابر جریان مقاومت اسلامی بایستد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است؛
بسم ربّ الشّهداء و الصّدیقین
وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ
«البته نپندارید که شهیدان راه خدا مردهاند، بلکه زندهاند (به حیات ابدی و) در نزد خدا متنعّم خواهند بود.»
بار دیگر در امتداد خط سرخ شهادت حسینی، یکی دیگر از پیروان اهل بیت ع و چهرۀ شاخصی از دلدادگان خمینی کبیر و خامنهای بزرگ در زندان ظالمان و عوامل شیطان بزرگ در باکو به شهادت رسید.
مدافع حرم حضرت زینب، پیرغلام اباعبدالله الحسین علیهالسلام، یار شهید حاج قاسم سلیمانی، حاج طالع یوسفاف (با نام جهادی حاج تقی) از رزمندگان مقاومت اسلامی حسینیون جمهوری آذربایجان در زندان رژیم صهیونیستی باکو مظلومانه و غریبانه به کاروان شهیدان راه حق پیوست.
حاج طالع یوسفاف از شیعیان مخلص و مجاهد جمهوری آذربایجان بود که برای محافظت از حرم حضرت زینب کبری و حضرت رقیه بنتالحسین ع داوطلبانه در سال ۱۳۹۵ به رزمندگان مدافع حرم پیوست. وی به رغم سن بالا در سوریه آموزشهای نظامی را طی کرد و در عملیاتهای متعدد از جمله آزادی دیرالزور از اشغال سازمان جنایتکار داعش و تکفیریها به نبرد پرداخت.
شهید حاج طالع یوسفاف که به دلیل شخصیت پاک خود از نفوذ مؤثری در میان متدینین برخوردار بود، در شکلگیری «حسینیون جمهوری آذربایجان» که به دستور سردار دلها مانند زینبیون، فاطمیون و حیدریون تشکیل شد، نقش ایفا کرد.
حاج طالع متولد ۱۳۴۶ (۱۹۶۷)، پس از سالها جهاد فرهنگی و رزمی در جبهۀ مقاومت اسلامی در دی ماه ۱۴۰۱ با همکاری رژیم صهیونیستی و رژیم باکو در روسیه دستگیر و به باکو انتقال یافت.
رژیم باکو که رزمندگان مقاومت اسلامی و مدافعان حرم و تشکل شیعی «حسینیون» را در پیروی از رژیم صهیونیستی و حامیان آن «سازمان تروریستی» مینامد، با تشکیل پرونده در زمینۀ جرایم سنگین، حاج طالع را زندانی و تحت فشارها و شکنجههای سنگین قرار داد. حاج طالع به علت مقاومت در برابر شکنجههای رژیم باکو و پایداری بر مواضع اصولی و ضدصهیونیستی خود در ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ در زندان باکو به شهدای مدافع حرم پیوست.
ما شاعران و نویسندگان تبریز با عرض تبریک و تسلیت به مناسبت شهادت این مدافع مظلوم حرم زینب کبری سلامالله علیها به مردم تحت ستم جمهوری آذربایجان، خانوادۀ داغدیده و همرزمان شهید و فعالان حسینیون آذربایجان، این نوید را میدهیم که نظام ظلم و سازمان زنجیر و زندان، چنان که خدا و فرستادگانش بشارت دادهاند سرنگون، و پرچم پیروزی صالحان برافراشته خواهدشد.
با درخواست از همۀ مراجع ذیربط، دستگاه دیپلماسی، رسانههای حقیقت طلب و شخصیتهای بانفوذ به ویژه اهل قلم برای هر گونه حمایت جدی از رزمندگان مقاومت و مدافعان حرم در هر کجای جهان، به رژیم باکو هشدار میدهیم که؛ بترسید از روزی که فرارسیدن آن تقدیر الهی است؛ روزی که نظام ظلم از هم خواهدپاشید و سران ستمگر و متفرعن که امروز پیروان حسین مظلوم را به زنجیر و زندان کشیدهاند، مانند مورچگان وحشتزده در زیر پای مردم له خواهند شد. صدها تن از پیروان حسین بن علی ع، فعالان هیئتهای عزاداری حسینی و روحانیون آزادهای را که گناهی جز پیروی از اهل بیت ع ندارند، از زندانهای خود آزاد کنید… بترسید از آن روز محتوم که قفل زندانهایتان شکسته خواهدشد و دست از ستم و سرکشی بردارید. در برابر جریان مقاومت اسلامی نیایستید. اگر دین ندارید و آزاده نیستید، حداقل اهل خرد سیاسی باشید و از تجربۀ پیروزی جبهۀ مقاومت اسلامی در عراق، سوریه، لبنان، یمن و فلسطین درس بگیرید. جریان مقاومت اسلامی، جریان وابسته به خدا و نهضت عاشوراست. پیروزی این جریان را خدا تضمین کرده و هر کس در برابر این جریان بایستد، شکست خواهدخورد.
جمعی از شاعران و نویسندگان تبریز:
انجمن شاعران اهل بیت «علیهمالسلام»
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