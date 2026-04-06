۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۵۱

مهر گزارش می‌دهد؛

۴۵ روز برای فریب ایران؛ نیات پنهان آمریکا و اروپا در طرح جدید آتش‌بس

۴۵ روز برای فریب ایران؛ نیات پنهان آمریکا و اروپا در طرح جدید آتش‌بس

ارائه طرح دو مرحله‌ای آتش‌بس ۴۵ روزه از سوی آمریکا و اروپا با میانجی‌گری پاکستان بیش از آنکه یک ابتکار صلح‌آمیز باشد، شبیه یک مانور تاکتیکی برای مدیریت بحران و خرید زمان از سوی طرف غربی است.

گروه سیاسی خبرگزاری مهر: ادعای رویترز درباره ارائه طرح دو مرحله‌ای آتش‌بس ۴۵ روزه از سوی آمریکا و اروپا با میانجی‌گری پاکستان، در بستر تاریخی بی‌اعتمادی عمیق ایران نسبت به وعده‌های غربی، بیش از آنکه یک ابتکار صلح‌آمیز باشد، شبیه به یک مانور تاکتیکی برای مدیریت بحران و خرید زمان از سوی طرف غربی است. این گزارش با رویکردی انتقادی، ابعاد پنهان، اشکالات ساختاری و نیات پشت پرده این پیشنهاد را بررسی می‌کند.

اشکالات فنی و ساختاری پیشنهاد

- عدم تقارن زمانی فاحش پیشنهاد ارائه شده شامل دو مرحله است:

چگونه توافق نهایی درباره موضوعات پیچیده‌ای مانند برنامه هسته‌ای، لغو تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌ها تنها در ۲۰ روز نهایی می‌شود؟ چنین بازه زمانی غیرواقعی نشان می‌دهد که طرف غربی یا انتظار پذیرش بی‌چون و چرای خواسته‌های خود را دارد یا اساساً قصد جدی برای ورود به جزئیات ندارد. این طراحی، دقیقاً معکوس منطق مذاکرات فنی است؛ ابتدا باید چارچوب توافق نهایی روشن شود، سپس آتش‌بس به عنوان اعتمادساز اجرا شود.

طرف غربی به دنبال آتش‌بسی است که با بازگشایی تنگه هرمز هزینه‌های اقتصادی و امنیتی خود را کاهش دهد (کاهش قیمت انرژی، عبور امن نفتکش‌ها) اما هیچ تضمین عملی و فوری برای لغو تحریم‌ها یا توقف اقدامات خصمانه علیه ایران (مانند حملات سایبری یا ترور دانشمندان) ارائه نمی‌دهد.

طرح ادعا می‌کند پاکستان «تنها کانال ارتباطی» و همچنین «نویسنده پیش‌نویس یادداشت تفاهم» است. این تمرکز بیش از حد نقش بر یک کشور ثالث که خود متأثر از فشارهای آمریکا و عربستان است، آسیب‌پذیری طرح را افزایش می‌دهد. تجربه میانجی‌گری عمان و قطر نشان داده که هرگونه متن نهایی باید مستقیماً بین ایران و ۱+۴ (بدون آمریکا یا با حضور غیرمستقیم) مبادله شود. سپردن انحصار مذاکرات به یک بازیگر منطقه‌ای با سابقه تعارض منافع، نقض اصل شفافیت است.

تبعات بالقوه پذیرش پیشنهاد برای ایران

با پذیرش آتش‌بس ۴۵ روزه، ایران ضامن اصلی بازدارندگی خود (کنترل تنگه هرمز و فشار بر اقتصاد جهانی) را از دست می‌دهد. در این ۴۵ روز، طرف غربی می‌تواند:

· بدون نگرانی از واکنش نظامی یا اقتصادی ایران، موازنه قوا را به نفع خود تغییر دهد. همچنین در صورت عدم حصول توافق نهایی، به سادگی آتش‌بس را بشکند و ایران را در وضعیتی ضعیف‌تر از قبل ببیند.

همچنین اینجا شاهد تکرار تجربه برجام خواهیم بود. در برجام، ایران ابتدا امتیازات هسته‌ای داد و سپس تحریم‌ها لغو شد. اما آمریکا با خروج یک‌جانبه در ۲۰۱۸ نشان داد که به تعهدات خود پایبند نیست. در این پیشنهاد، الگو بدتر است: ایران ابتدا باید نتیجه ملموس بازدارندگی خود (بستن تنگه هرمز) را کنار بگذارد، سپس ۴۵ روز منتظر بماند تا آمریکا تصمیم بگیرد آیا به تعهدات خود عمل کند یا نه. این یعنی «اول امتیاز، بعد وعده» - دقیقاً همان چیزی که رهبر شهید انقلاب اسلامی بارها آن را غیرقابل قبول خواند.

بدیهی است که پس از بازگشایی تنگه هرمز و کاهش قیمت نفت، انگیزه آمریکا و اروپا برای لغو تحریم‌ها به شدت کاهش می‌یابد. چرا باید تحریم‌های فلج‌کننده را لغو کنند در حالی که به خواسته فوری خود (جریان آزاد نفت) رسیده‌اند؟ این طرح عملاً به ایران می‌گوید: «باج را بدهید، بعد شاید ما هم به وعده‌هایمان عمل کنیم.»

نیات و قصدهای طرف آمریکایی و اروپایی

مدیریت افکار عمومی و فشار انتخاباتی: با توجه به نزدیکی انتخابات آمریکا و فشارهای بین‌المللی برای توقف جنگ غزه و لبنان، دولت ترامپ نیاز مبرم به نمایش «دستاورد دیپلماتیک» دارد. یک آتش‌بس موقت، حتی بدون توافق نهایی، به عنوان موفقیت در رسانه‌ها منعکس می‌شود و فشار افکار عمومی را کاهش می‌دهد. اما این یک دیپلماسی نمایشی است نه یک راهکار پایدار.

آزمایش میزان استقامت ایران: پیشنهاد ۴۵ روزه اساساً یک «تست استرس» است. آمریکا می‌خواهد بداند: آیا ایران برای حفظ اقتصاد خود حاضر است تنگه هرمز را بدون تضمین باز کند؟ و آیا می‌تواند در ازای وعده‌های مبهم، از مواضع استراتژیک خود عقب‌نشینی کند؟ اگر ایران بپذیرد، سیگنال ضعف به غرب ارسال می‌کند و در مراحل بعدی با پیشنهادهای سخت‌تر مواجه خواهد شد.

جداسازی موضوع هسته‌ای از بازدارندگی منطقه‌ای: غرب به دنبال آن است که برنامه هسته‌ای ایران را بدون توجه به توانایی ایران در اعمال فشار بر تنگه هرمز و محور مقاومت مذاکره کند. با پذیرش آتش‌بس و بازگشایی تنگه هرمز، برگ برنده ایران در مذاکرات هسته‌ای حذف می‌شود. هدف نهایی آمریکا رسیدن به توافقی است که در آن ایران غنی‌سازی را متوقف کند اما تحریم‌ها به طور کامل لغو نشوند – دقیقاً مشابه آنچه در پیشنهادات غیررسمی سال ۲۰۲۲ مطرح شد.

تضعیف محور مقاومت: از طریق دیپلماسی جداگانه با میانجی‌گری پاکستان و مذاکره مستقیم با ایران، آمریکا تلاش می‌کند محور مقاومت (حزب الله، حوثی‌ها، گروه‌های عراقی) را بدون در نظر گرفتن منافع آن‌ها دور بزند. این یک تفرقه‌اندازی دیپلماتیک است تا ایران را از متحدان منطقه‌ای خود جدا کرده و سپس با هر یک جداگانه برخورد کند.

به هر روی پیشنهاد آتش‌بس ۴۵ روزه نه یک طرح صلح، بلکه یک ابزار مدیریت بحران با سود کوتاه‌مدت برای غرب است و طبیعی است که ایران با گذر از تجربیات گرانسنگی چون برجام و دو دور جنگ در میانه مذاکره در دام چنین پیشنهادات به ظاهر دلسوزانه ای نمی‌افتد.

کد مطلب 6793008
محسن صمیمی

    • IR ۱۱:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      احسنت ٤٥ روز وقت ميخان كه تجديد قوا كنند نه توافق كاملا مشخصه
    • ناصر IR ۱۲:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      ما تا پای جان اماده دفاع از وطن هستیم . لطفا فریب غرب و امریکای جنایت کار را نخورید . جنگ دوازده روزه هم اتش بس کردن در حال مذاکره بودیم . پایبند به هیچ قانونی نیستن چون اونها وحشی هستن کودک کش نه انسان . فرصت برای تجدید قوا میخان بد جوردی سیلی خوردن . تا پای جان برای ایران .
    • محمد IR ۱۲:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      به خاک یک مملکت تجاوز کنی، تخریب کنی، ترور کنی، دانشگاه و پالایشگاه و پل بزنی، مرد و زن و کوچیک و بزرگ رو فدای اهداف احمقانه کنید... . بعد درخواست آتش بس بدی؟ . دوباره منتظر بشینیم وای امروز میزنه، فردا میزنه... . من همیشه شاکی بودم چرا ایران مرگ به اسرائیل میفرسته. تازه روشن شده برامون.
    • IR ۱۲:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      تا سلاح هسته‌ای نداشته باشیم تا ابد این داستانه و تمامی نداره هی فریب پشت فریب ترورو ویرانی کشت وکشتار مثل آب خوردن
    • IR ۱۳:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      آتش بس یعنی خیانت، تا نتیجه نهایی و دائمی باید ادامه داد واقعا… از اون موقعی که یادم میاد در حال مذاکره و چرخه تباه ایم، دیگه باید ادامه داد تا نتیجه نهایی… تنگه هم ربطی به بحث هسته ای نداره، حق ما بوده و هست…
    • احمد IR ۱۳:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      تنها جریانات دلبسته به قول و قرارهای آمریکا ، بدنبال ۴۵روز آتش بس هستند ما تا امروز از این نوع جریانات دلبسته به آمریکا خنجر خوردیم . اما مطمئن باشید که آمریکا به جز خریدن زمان و زدن ضربه مجدد به ما هدف دیگری ندارد .آمریکا باید یک جانبه ترک مخاصمه کند و نیروهایش را از منطقه خارج کند .
    • IR ۱۳:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      معلوم نیست اتش بس خوبه ویا نه ومعلوم نیست هدف چی هست ،درطول مذاکرات واتش بس باید مقامات،فرماندهان ،دانشمندان وغیره درجای امن ،پناهگاه تونل وغیره باشند ،این احتمال هست که امریکا دروسط مذاکرات ویا پایان مذاکرات دست به ترور وحمله بزنه ،واعتمادی نیست ،
    • IR ۱۳:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      هرگونه آتش بس و یا مذاکره خیانت است به قران
    • IR ۱۳:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      آتش بس = خیانت مذاکره = وطن فروشی
    • IR ۱۳:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      باید تا نابودی آنها جنگ را ادامه دهیم. ملت پشت سپاه است
      • IR ۱۶:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
        احسنت. این موقعیت تاریخی که باید اونها حذف بشن رو نباید از دست داد. باید تا نابودی کامل اسرائیل و بعد امریکا پیش بریم. ملت ایران و محور مقاومت و مردم جهان با ما هستن. این فرصت رو از دست ندید. نابودی اونها نزدیکه. یک ضربه مانده. مرگ بر امریکا و اسرائیل.
    • فروزان IR ۱۳:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      باز هم فریب چند بار می خواهد تکرار شود شهید راه حق گفت اختلاف ایران و امریکا حل نشدنی است غرب زده ها متوجه شدید
    • داریوش بزرگ IR ۱۳:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      فقط حمله زمینی به کشورهای عربی و اشغال آنها توسط ایران باید انجام شود
    • مهدی IR ۱۳:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      به هیچ عنوان نباید به آتش بس تن داد. این چرخه آتش بس و فتنه و تجدید قوای دشمن و حمله مجدد قطعا برای ما خطرناکه و اصلا و ابدا نباید پذیرفته بشه
    • IR ۱۴:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      هرگونه آتش بس و یا مذاکره خیانت است به قران
    • IR ۱۴:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      آتش بس، مذاکره و حتی صلح یعنی خیانت به اسلام و ملت شهید پرور. باید امریکا و اسرائیل را نابود کنیم. الان آماده هستیم.
    • IR ۱۴:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      اصلا حرف مذاکره رو نزنید اشتباه پارسال رو تکرار نکنید
    • سوسان IR ۱۴:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      لغو تحریمها غیر ممکن است در هیچ صورتی امکان ندارد اصلا فکر لغو تحریم ساده لوحی است اما در مورد مسئله هسته ای باید مذاکره فقط برای اطمینان بخشی انجام شود.
    • مهدی IR ۱۵:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      در کشورهایی که همدست دشمن صهیونیستی آمریکایی واز خاکشان حمله به ایران صورت گرفته یک برج بلند حتی خود تل آویو فرو بریزد آنچنان وحشتی وجود نحسشان را فرا بگیرد که مطمئن باشید به غلط کردن می افتند ، اینها نفهمند زیرساخت و غیره به شعور احمق‌ها نمی رسد ولی برج‌ها و ماشین های سواری را نشان قدرت می دانند
    • IR ۱۵:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      یعنی بچه شیرخوار هم نقشه مکر و حیله کودک خوار ها را متوجه میشود وای اگر کسی این نقشه شوم فریب را متوجه نشود
    • IR ۱۵:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      این ۴۵ روز فقط برای تجدید قوای نظامی و اقتصادی غرب است ایران باید فشار بر غرب را مدام افزایش دهد نه اینکه به انها فرصت دوباره بدهد الان بعد از حدود یک ماه تازه وارد مرحله اثر گذاری واقعی بستن تنگه هرمز می شویم باید صبر و مقاومت کنیم تا فصل چیدن این میوه برسد غرب و امریکا و دنباله رو های انها به شدت دروغ گو و فریبکارند و هیچ خط قرمزی ندارند اگر به انها فرصت دهیم سری بعد با شدت بیشتری به ما حمله می‌کنند و ما خسارت بسیار بیشتر از الان را خواهیم داد
    • غنی معصومی IR ۱۵:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      لعنت به کل دولت آمریکا و دولتهای فتنه گر اروپایی ،خیلی احمقند فکر میکنند طرف حسابشان بچه است ،واقعا خیلی نفهمند.
    • ایرانی IR ۱۶:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      این آتش بس نیست.برای خودشون میگن.ایا موشک وپهباد به اندازه ای داریم که بشه بااینهاجنگ راادامه داد.اگه هست ادامه بدیم.این توفق جنگ باید برای همیشه باشه.نه اینکه بعدازچندماه دیگه دوباره بهمون حمله بشه.موضوع هسته ای هم ربطی به این جنگ وتنگه هرمزنداره.بی خودمیگن.ایناخودشون بین مذاکرات به کشورما حمله کردند.دروغ میگن..وگرنه هیچ کسی جنگ نمی‌خواد.اماکاری کردن که راهی جزمقاومت وایستادگی نداریم.خدانابودشون کنه امریکاواسراییل را..خدایا رزمندگان مارایاری کن
    • IR ۱۷:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      آتش بس یا تله ی غافلگیری وترور
    • IR ۱۷:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      ۴۵ روز یعنی جنگ دوباره خواهشن فریب نخورید مردم پشت نظام هستن مردم را مأیوس نکنید
    • IR ۱۷:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      در آتش بس ما هم خودمان را قوی تر می کنیم چند تا پدافند قوی تهیه کنیم تنفسی به نیروها بدهیم مدارس دانشگاه ها و ادارات به کارهایشان برسند. شاید هم توافق مناسبی شد.
    • رضا نمازی IR ۱۸:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      البته انتخاب صلح دایم برای غرب کم هزینه تر می‌باشد تاصلح ۴۵ روزه دنبال جنگ دیگری با رویکردی دیگر هستند در واقع شکست‌های خود را ترمیم کنند ولی متأثر از شکست ها نیستند این خیره سری با حمایت جهانی راه بیندازند تا نابودی آمریکا اسراییل جنگ ادامه داد ولی خانواده‌ای بیشتری غیر نظامی از بین میروند
    • IR ۱۸:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      - بازشدن مرحله ای تنگه هرمز فقط در مقابل برداشتن مرحله ای و مشخص عملی تحریم های ایران با مصوبات در کنگره و سنای آمریکا و شورای امنیت سازمان ملل و نیز برچیدن پایگاه‌های آمریکا در منطقه و حق نظارت و دریافت عوارض ایران در تنگه هرمز و دریافت غرامت و خسارات تجاوز قابل انجام می باشد.
    • رضا نمازی IR ۱۸:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      پاکستان عمان یامیانجی گران بدنبال صلح دایم نیستند پذیرش صلح دایم پر فایده پر محتوا سود ندارد فقط ادامه جنگ تجاوز کشتار غیر نظامیان سودمند تر است پس بدنبال فریب دایم هستند تا صلح دایم در واقع صلح کم هزینه دایم نمیخواهند جای بسیار شک تردید نشانه جنگ دارد
    • ندا فروغی IR ۱۸:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      توقف کامل جنگ از طرف آمریکا و برداشتن کامل تحریمها از جانب تمام دول غربی وایجاد ارتباط صحیح و انسانی با ایران هم نباید منجر به از دست دادن تنگه هرمز شود . برطرف شدن خصومت با ایران ربطی به افسارگسیختگی تنگه هرمز ندارد .
    • IR ۱۸:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      همین که یه طرفش اروپاست برای قبول نکردن کافیه
    • علی IR ۱۹:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      باسلام.هرچیزی درمذاکرات فی مابین باید پایاپای باشد...مثلا رفع حصر تنگه هرمز همزمان بانشستن دوهواپیمای حامل دلار ویورو درفرودگاه مهرآباد تهران...یک چیزی حدود ده میلیارد یورو وده میلیارد دلار...بعدازراستی آزمایی حسن نیت طرف مقابل تنگه رابه طور محدود بازگشایی کنیم تانوبت به امتیازبعدی برسد...بخصوص دریافت غرامت...حق غنی سازی داخل کشور..شناسایی متجاوزجنگ...حق استفاده ازجنگ افزارموشکی بعنوان اصل بدیهی...دریافت نفرات خائن ووطن فروش مستقردرانگلستان وآمریکا واسراییل...ورفع کامل تحریمهای بانکی...نفتی..ووو
    • IR ۲۰:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      این۴۵ روز یه فریب دیگه ست، حتما نقشه ای درکاره، آمریکا اسراییل بشدت مکار هستن ومیخان ازاین زمان استفاده کنن که یه حقه ای سوار کنن تا شکست شون رو جبران کنن و میدان در دست بگیرن .اصلا نباید قبول کرد.باید همین جنگ رو ادامه بدیم‌ چون ما الان دست بالا رو داریم و میدان دردست ماست. ترامپ درمانده سردرگم شده، وهیچ راهی براش نمونده الان. بدجور در باتلاق گیر کرد پس تاپیروزی نهایی اصلاچیزی نمونده.یاعلی مدد

