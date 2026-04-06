به گزارش خبرنگار مهر،کاظم کاظمی صبح دوشنبه در جریان بازدید از کتابخانه عمومی این شهرستان، اظهار کرد: کتابخانه‌ها تنها محل امانت گرفتن کتاب نیستند، بلکه فضایی برای رشد فکری، تقویت مهارت‌های اجتماعی و شکل‌گیری هویت فرهنگی نسل جدید به شمار می‌روند.

وی تاکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند توجه جدی به زیرساخت‌های مطالعه و کتاب‌خوانی هستیم.

وی در حاشیه این بازدید که با حضور جمعی از دانش‌آموزان و علاقه‌مندان به مطالعه انجام شد، افزود: شنیدن دغدغه‌های نسل جوان برای برنامه‌ریزی دقیق ضروری است.

وی گفت: دانش‌آموزانی که امروز در این کتابخانه حضور داشتند، مطالبات روشنی درباره افزایش منابع، به‌روز شدن بخش کودک و نوجوان، و فراهم شدن فضای مطالعه گروهی مطرح کردند که حتماً در برنامه‌ریزی‌ها مدنظر قرار خواهد گرفت.

کاظمی با اشاره به نقش کتابخانه‌ها در تقویت سرمایه اجتماعی، گفت: کتابخانه عمومی بیجار ظرفیت‌های بسیار ارزشمندی دارد اما برای بهره‌برداری کامل از آن، باید تجهیزات، منابع و برنامه‌های فرهنگی آن توسعه یابد.

وی تاکید کرد: حمایت از این فضاها در اولویت ما قرار دارد و تلاش می‌کنیم با همکاری دستگاه‌های فرهنگی و مشارکت مردمی، کیفیت خدمات کتابخانه‌ها را ارتقا دهیم.

فرماندار بیجار همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست‌های فرهنگی، جلسات کتاب‌خوانی، کارگاه‌های مهارت‌آموزی و فراهم کردن زمینه حضور بیشتر دانش‌آموزان در کتابخانه‌ها خبر داد و بیان کرد: هرچه ارتباط نسل جوان با کتاب قوی‌تر شود، جامعه در مسیر آگاهی و پیشرفت حرکت خواهد کرد.

وی در پایان با قدردانی از کارکنان کتابخانه عمومی، خاطرنشان کرد: ترویج فرهنگ مطالعه نیازمند عزم جمعی است و امیدواریم با همکاری نهادهای آموزشی، فرهنگی و خانواده‌ها، بتوانیم زمینه‌های رشد فکری و ارتقای فرهنگی شهرستان بیجار را بیش از پیش فراهم کنیم.