زیرساخت محاسباتی دانشگاه شریف آسیب دید؛ استمرار روند تولید علم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، صبح امروز ۱۷ فروردین ماه با حضور در دانشگاه صنعتی شریف از ساختمان مرکز محاسبات و مرکز پردازنده گرافیکی این دانشگاه و زیرساخت مهم علمی کشور که ساعاتی پیش در پی حمله دشمن آمریکایی–صهیونی دچار آسیب شده بود، بازدید کرد.

افشین در این بازدید میدانی که با همراهی رئیس دانشگاه صنعتی شریف، جمعی از مدیران دانشگاه و مسئولان معاونت علمی انجام شد، از مرکز محاسبات و مرکز پردازنده گرافیکی بازدید کرد و در جریان میزان خسارات وارد شده به تجهیزات محاسباتی، سامانه‌های پردازشی و فضاهای آزمایشگاهی قرار گرفت.



معاون علمی رئیس‌جمهور، در حاشیه این بازدید با اشاره به اهمیت راهبردی این زیرساخت علمی و فناورانه کشور که به همت معاونت علمی به عنوان بزرگ‌ترین مرکز پردازش گرافیکی کشور تجهیز شده بود، گفت: دشمن در صدد تخریب زیرساخت‌های علمی و تحقیقاتی ماست. این تنها ویرانی ساختمان‌ها نیست؛ تلاش‌هایی برای ترور دانشمندان و ضربه زدن به مغزهای متفکر کشور نیز در جریان است. اما علم و دانش در خاک ایران ریشه دوانده است و هیچ بمباران و تهدیدی نمی‌تواند آن را نابود کند.



به گفته این مقام مسئول، ایران تاریخی طولانی در مواجهه با ظلم علیه علم دارد.

وی خاطرنشان کرد: کتابخانه‌ها سوزانده شدند، دانشمندان کشته شدند، اما روحیه علمی و عشق به دانش همیشه باقی ماند. این نخستین بار نیست که علم هدف قرار می‌گیرد و آخرین بار هم نخواهد بود.



افشین با بیان اینکه ما شاهدیم که حتی در تاریک‌ترین لحظات، نور دانش هرگز خاموش نمی‌شود تصریح کرد: تلاش برای نابود کردن زیرساخت‌های علمی تنها موجب تقویت اراده و مقاومت جامعه علمی ایران می‌شود. روحیه علمی و علم‌دوستی ایرانی‌ها، عمیق و غیرقابل تخریب است؛ هر دیوار ویران شود، هر آزمایشگاه منهدم شود، اما امید و جستجوی دانش همچنان پابرجاست و به نسل‌های آینده منتقل خواهد شد. علم، میراث جاودانه‌ای است که هیچ بمب، هیچ تهدید و هیچ دشمنی نمی‌تواند آن را از قلب ایران بیرون کند.



در جریان این بازدید، مسئولان دانشگاه صنعتی شریف گزارشی از وضعیت ساختمان رازی، بخش‌های آسیب‌دیده، اقدامات اولیه برای ایمن‌سازی فضاها و برنامه‌های در دست اجرا برای بازگرداندن فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی ارائه کردند.