۲۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۰۹

اهدای چند سرور از سوی معاونت علمی ریاست جمهوری به دانشگاه شریف

رئیس دانشگاه شریف ضمن قدردانی از همراهی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور از اهدای چند سرور به دانشگاه صنعتی شریف خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، مسعود تجریشی در پی اقدام حمایتی معاون علمی رئیس جمهور در تامین سرور به این دانشگاه گفت: در اولین ساعات تهاجم جنایتکارانه صهیونی-آمریکایی به دانشگاه صنعتی شریف، دکتر افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور در دانشگاه حضور یافت. ایشان با مشاهده حجم تخریب تجهیزات، ضمن تاکید بر استمرار بدون وقفه فعالیت‌های آموزشی-پژوهشی دانشگاه، از منابع در اختیار خود تعدادی سرور را جهت استمرار و عدم وقفه در فعالیت‌های آموزشی، به دانشگاه اهدا کرد.

وی اظهار کرد: این اقدام در راه‌اندازی سریع خدمات و سامانه‌های دانشگاه بسیار تاثیرگذار بود و در کمتر از ۲۴ ساعت، روند آموزش و برگزاری کلاس‌های درس به روال قبل بازگشت.

