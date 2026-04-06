همزمانی تمجید معتبرترین مجله علمی فولاد جهان با بمباران فولاد کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، دکتر ابراهیم حاجیدولو، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز، درپی حمله دشمن به برخی تأسیسات شرکتهای فولاد خوزستان و فولاد مبارکه اصفهان، در یادداشتی به این مسئله پرداخت که این صنایع نقش به سزایی در انجام پژوهشهای ملی و بینالمللی داشتهاند که نتایج تحقیقات آن برای کل صنعت فولاد جهان و متخصصان و دانشمندان جهان سودمند و مفید فایده بوده است.
در این یادداشت آمده است:
سه سال قبل، واحد تحقیقات و توسعۀ شرکت فولاد خوزستان مشکلی کاربردی در زمینۀ بروز اعوجاج در برخی شمشهای تولید فولاد را طرح کرد، که مقرر شد تیم تحقیقاتی از دانشکدۀ مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز متشکل از اساتید رشتههای «مهندسی متالورژی» و «مکانیک» بر روی آن کار نمایند. بررسیهای اولیه نشان میداد که در این زمینه در جهان کار زیادی انجام نگرفته و در نتیجه، جنبۀ نوآوری پروژه بسیار زیاد است.
پس از دو سال کار پر زحمت و مداوم که از سوی اساتید دانشگاه چمران اهواز و همراهی سه دانشجوی دکترا و سه دانشجوی ارشد و همکاری صمیمانه و جهادی کارشناسان واحد تحقیقات و توسعۀ شرکت فولاد خوزستان انجام شد، ابعاد مختلف مسئله از زوایای گوناگون، هر کدام در قالب رسالۀ دکترا و پایاننامۀ کارشناسی ارشد مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آن در سال ۱۴۰۳ به شرکت فولاد ارائه شد و بعد از تأیید واحد تحقیقات شرکت فولاد اصلاحات لازم در خط تولید انجام گرفت تا میزان اعوجاج شمشهای فولاد کاهش یاید.
بر پایۀ این تحقیقات و نتایج ارزشمند، جالب و جدید، که در این زمینه انجام شده بود تاکنون چند مقاله در مجلات بینالمللی چاپ گردیده است و در همین رابطه چندماه قبل نیز مقالهای دیگر پیرامون نتایج تحقیقات بهدست آمده در این تحقیق، به مجله معتبر فولادسازی و آهنسازی (steelmaking & Ironmaking) ارسال شده بود که نتایج داوری اولیۀ آن ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ یعنی درست ۱۰ روز قبل از بمباران شرکت فولاد خوزستان (هفتم فروردینماه ۱۴۰۵) به دانشگاه ارسال شد. در این داوری ضمن بیان اینکه این تحقیق جنبۀ نوآوری خوبی در سطح بینالمللی دارد و کمتر کسی به آن پرداخته است از همکاری شرکت فولاد خوزستان برای اجرای این پروژه کاربردی بسیار تمجید شده است.
در حالی که تیم تحقیق دانشگاهی از این ارزیابی داوران بینالمللی مجله بسیار خرسند بوده و هنوز فرصت اشتراک نظرات با کارشناسان شرکت فولاد خوزستان پیدا نشده بود، خبر بمباران شرکتهای «فولاد خوزستان» و «مبارکه اصفهان» مانند آب سردی بر پیکر همۀ افرادی بود که در این پژوهشها مشارکت داشتند و همه را در بهت و ناباروری و غم فرو برد.
مگر شرکت فولاد خوزستان چه اقدامی انجام داده است؟ شرکتی که به سهم خود و با همکاری دانشگاهها علاوه بر تولید ملی، سعی در حمایت از تحقیقات عالی در سطح بینالمللی و در مرز دانش بشری مرتبط با فولاد داشته و نتایج تحقیقات آن برای کل صنعت فولاد جهان و متخصصان و دانشمندان جهان سودمند و مفید فایده بوده و تلاش دارد با همکاریهای علمی و بینالمللی در جهت ارائۀ محصولات فولادی با کیفیت بهتر و عالیتر به جامعه بشری کمک نماید. آیا این مرکز صنعتی و تحقیقاتی که بهخاطر حمایت از تحقیقات پیشرفته و در سطح بینالمللی چنین مورد تمجید داوران و متخصصان بینالمللی قرار گرفته، باید بمباران شود؟ همۀ متخصصان و کارشناسان میدانند که تولیدات شرکت فولاد خوزستان برای کاربردهای ساختمانی (st۳۷) است، ولی کشورهای متخاصم، به دروغ میگویند شرکت فولاد تولیدات نظامی دارد تا بخواهند حمله به مراکز صنعتی و دانشگاهی کشور را توجیه کنند.
اما وجدانهای بیدار بشری کمکم به ماهیت فریبکارانۀ اسرائیل و آمریکا آشنا شدند و با عدم همکاری با این دروغگویان و جنایتکاران در حمایت از تجاوز وحشیانه به کشورمان نشان دادند که نظم جدیدی در جهان شکل خواهد گرفت و سران دروغگو و خودشیفته به انزوا خواهند رفت.
ازاینرو، ما دانشگاهیان و محققان کشور آمادگی کامل خود را برای کمک و بازسازی شرکت فولاد خوزستان و فولاد مبارکه و سایر شرکتهای صنعتی اعلام کرده و ایمان داریم که این شرکتها بهزودی مانند گذشته با بازگشت به خط تولیدات صنعتی، خدمات علمی و تحقیقاتی خود را با همکاری دانشگاهها و محققان در سطح بینالمللی ادامه خواهند داد.
