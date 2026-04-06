به گزارش خبرنگار مهر، در پی حمله وحشیانه رژیم صهیونی و آمریکایی به خاک ایران، روند فعالیت تعدادی از فدراسیون‌های ورزشی با اختلال جدی مواجه شده است.

فدراسیون والیبال ایران که در مجموعه ورزشی آزادی مستقر است، به دلیل خسارات واردشده به ساختمان اداری و امکانات خود، عملاً امکان ادامه فعالیت در محل قبلی را ندارد. بخش‌هایی از این مجموعه دچار تخریب شده و زیرساخت‌های آن نیز آسیب دیده است.

به همین خاطر، میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال با همکاری هیئت والیبال ساری، به همراه خزانه‌دار و برخی از کارمندان فدراسیون، راهی ساری شدند تا روند پیگیری امور مربوط به والیبال را از این شهر دنبال کنند.