حمله دشمن به ۲ نقطه از «سراب دوره»

به گزارش خبرنگار مهر، سعید پورعلی پیش از ظهر دوشنبه به رسانه‌ها اظهار داشت: دقایقی قبل دشمن آمریکایی صهیونی به دو نقطه از شهر سراب دوره شهرستان چگنی حمله کرد.

وی اظهار کرد : اطلاعات تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.

بنابراین گزارش، صبح امروز نیز معاون عمرانی استانداری لرستان از مسدودشدن آزادراه خرم‌آباد - بروجرد در پی حمله هوایی دشمن صهیونی - آمریکایی خبر داد.

مهدی مجیدی گفت: تا زمان رفع مشکل، تردد از محور قدیم خرم‌آباد - بروجرد، صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به حضور تیم‌های راهداری و عوامل آزادراه در محل، تصریح کرد: هم اکنون اقدامات لازم در خصوص مرمت و بازگشایی مجدد در دست انجام است تا هرچه زودتر تردد در این محور برقرار شود.