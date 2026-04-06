حمله دشمن به ۲ نقطه از «سراب دوره»

به گزارش خبرنگار مهر، سعید پورعلی پیش از ظهر دوشنبه به رسانهها اظهار داشت: دقایقی قبل دشمن آمریکایی صهیونی به دو نقطه از شهر سراب دوره شهرستان چگنی حمله کرد.
وی اظهار کرد : اطلاعات تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.
بنابراین گزارش، صبح امروز نیز معاون عمرانی استانداری لرستان از مسدودشدن آزادراه خرمآباد - بروجرد در پی حمله هوایی دشمن صهیونی - آمریکایی خبر داد.
مهدی مجیدی گفت: تا زمان رفع مشکل، تردد از محور قدیم خرمآباد - بروجرد، صورت میگیرد.
وی با اشاره به حضور تیمهای راهداری و عوامل آزادراه در محل، تصریح کرد: هم اکنون اقدامات لازم در خصوص مرمت و بازگشایی مجدد در دست انجام است تا هرچه زودتر تردد در این محور برقرار شود.
نظر شما