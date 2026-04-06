  1. استانها
  2. لرستان
۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۵۲

حمله دشمن به ۲ نقطه از «سراب دوره»

خرم‌آباد- معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان از حمله دشمن آمریکایی صهیونیستی به دو نقطه از شهر «سراب دوره» خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید پورعلی پیش از ظهر دوشنبه به رسانه‌ها اظهار داشت: دقایقی قبل دشمن آمریکایی صهیونی به دو نقطه از شهر سراب دوره شهرستان چگنی حمله کرد.

وی اظهار کرد : اطلاعات تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.

بنابراین گزارش، صبح امروز نیز معاون عمرانی استانداری لرستان از مسدودشدن آزادراه خرم‌آباد - بروجرد در پی حمله هوایی دشمن صهیونی - آمریکایی خبر داد.

مهدی مجیدی گفت: تا زمان رفع مشکل، تردد از محور قدیم خرم‌آباد - بروجرد، صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به حضور تیم‌های راهداری و عوامل آزادراه در محل، تصریح کرد: هم اکنون اقدامات لازم در خصوص مرمت و بازگشایی مجدد در دست انجام است تا هرچه زودتر تردد در این محور برقرار شود.

کد مطلب 6793013

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها