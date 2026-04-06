حمل و نقل عمومی و ورود به طرح ترافیک همچنان رایگان است

عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تصمیم اتخاذ شده درخصوص لغو اجرای طرح ترافیک تا پایان ۲۳ فروردین ماه در تهران یادآور شد: با مصوبه شورای شهر تهران اختیار تصمیم گیری درباره ادامه این روند یا از سرگیری اجرای طرح به عهده شهرداری تهران گذاشته شده است.

وی با اشاره به آغاز به کار ۵۰ اتوبوس برقی از روز گذشته در تهران، گفت: ۳۵ دستگاه دیزلی دوکابین نیز به ناوگان حمل و نقلی تهران افزوده شد.

وی ادامه داد: با ورود این اتوبوس‌های به کشور، مجموعه قرارداد واردات ۵۰۰ اتوبوس برقی چینی تا پایان ۱۴۰۴ تکمیل شد.

محمدخانی از ادامه روند استفاده رایگان از حمل و نقل عمومی(اتوبوس بی آرتی و مترو) در تهران خبر داد و گفت: این روند تا پایان فروردین ادامه دارد.

وی درخصوص آخرین وضعیت واگذاری تاکسی‌های برقی نیز توضیح داد: واگذاری تاکسی‌ها برقی مدل آیون ادامه دارد و مشکلات بر سر پلاک‌گذاری آنها هم رفع شده است.

سخنگوی شهرداری تهران درباره استفاده شهروندان از ۵ ایستگاه معرفی شده به عنوان پناهگاه در ایام جنگ نیز اظهار داشت: میزان مراجعه شهروندان چشمگیر نبود اما همچنان این ایستگاهها پذیرای شهروندان متقاضی خواند بود.

وی همچنین از افتتاح دو ایستگاه متروی تختی و شهرری پس از پایان یافتن شرایط جنگی در پایتخت خبر دادو یاآور شد: ایستگاه تختی ایستگاه پایانه ای خط ۷ متروی تهران بوده و با افتتاح این ایستگاه، ایستگاه های خط ۷ تکمیل و پرونده این خط بسته می‌شود.